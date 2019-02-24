Ирина Кривко выиграла серебро в преследовании на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Пьхёнчхана Ирина Кривко завоевала серебряную медаль на ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Спортсменка пришла второй в гонке преследования.

В состязании не участвовали шведские биатлонистки Муна Брурссон и Ханна Оберг, которые имели высокие шансы на победу. У Брурссон была фора в 38 секунд, что почти гарантировало ей попадание в тройку лучших.

Поскольку не было двух серьёзных конкуренток, это дало возможность побороться за медали другим биатлонисткам. Лучшей оказалась россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, которая пришла первой со значительным отрывом (27:43.4).

Второй финишную черту пересекла лидер белорусской сборной Ирина Кривко (+37.5), спортсменка допустила один промах. На третьем месте немка Надин Хорхлер (+49.4).

Для Кривко полученная медаль стала второй на ЧЕ по биатлону в «Раубичах».