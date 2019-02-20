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Дарья Домрачева: Кто знает, может быть в будущем в нашей семье ещё прибавится

20 февраля 2019 10:55
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Новости Беларуси. Официальное завершение карьеры. 20 февраля в Министерстве спорта и туризма прошла встреча с олимпийскими чемпионками Дарьей Домрачевой и Надеждой Скардино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальное завершение карьеры: Домрачевой и Скардино вручили нагрудные знаки за развитие физкультуры и спорта

Дарья Домрачева: Кто знает, может быть в будущем в нашей семье ещё прибавится-1

Дарья Домрачева: Кто знает, может быть в будущем в нашей семье ещё прибавится-3

Дарья Домрачева: Кто знает, может быть в будущем в нашей семье ещё прибавится-5

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
Если ты мама, то карьеру продолжаешь. Конечно, большую часть своего времени и энергии я буду посвящать семье и своей дочери. Кто знает, может быть в будущем в нашей семье еще прибавится. Если так случится, это будет большое счастье для всей нашей семьи. Как показывает опыт многих мам, прекрасно можно совмещать две области жизни.

Завтра вижу себя на стадионе в Раубичах на чемпионате Европы, поддерживающую нашу команду и наших приезжих гостей, спортсменов, которые с удовольствием здесь, в Раубичах, выступят.

Дарья Домрачева: Кто знает, может быть в будущем в нашей семье ещё прибавится-8

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# Биатлон # Дарья Домрачева # Фотофакт

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