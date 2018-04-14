Прямой эфир

Уменьшение зарплат, введение возрастного лимита и два дивизиона: какие еще реформы ждут белорусский хоккей?

14 апреля 2018 11:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Зарплаты тренеров и игроков, ситуация в детском спорте и готовность к Чемпионату мира – 14 апреля в Минске обсуждали актуальные вопросы развития белорусского хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот вид спорта ждут масштабные нововведения. Во-первых, чемпионат Беларуси будет разделен на два дивизиона – A и B. Это позволит каждой команде получить соперника по силам. Остро стоял вопрос с легионерами. В Федерации решили, что в одном мачте смогут участвовать до 5 таких игроков.

Появится и возрастной лимит. Команда вправе заявить только 7 хоккеистов, чей возраст выше 28 лет. Такой шаг, по мнению экспертов, позволит в прямом смысле дать дорогу молодым. А более опытные хоккеисты смогут попробовать себя в качестве тренеров.

Уменьшение зарплат, введение возрастного лимита и два дивизиона: какие еще реформы ждут белорусский хоккей?-1

Семен Шапиро, председатель Федерации хоккея Беларуси:
По самым острым вопросам мы делали тайное голосование, чтобы каждый человек смог высказать свою истинную точку зрения. Все, что мы делаем, направлено на одну цель – улучшить, усилить белорусский чемпионат. Соответственно, усилить подготовку ребят для «Динамо» и для сборной нашей страны.

И мы договорились, что мы не статичны, мы в динамике. Если мы что-то сделали неправильно и какое-то решение не сработает, мы мгновенно будем садиться, собираться и принимать решения, которые будут изменять ситуацию, если мы что-то сделали неверно.

Уменьшение зарплат, введение возрастного лимита и два дивизиона: какие еще реформы ждут белорусский хоккей?-4

Что касается зарплат хоккеистов и тренеров, то эти суммы будут напрямую зависеть от результатов. Но сегодняшние выплаты станут практически вдвое меньше. 4000 рублей – это максимальная зарплата игрока дивизиона А. За каждую игру предусмотрены финансовые бонусы.

# Хоккей Беларуси # Семен Шапиро # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тайцзи-теннис – игра, оздоровительная практика или изящный танец? Мастер-класс от инструктора по тайцзицюань
14 апреля 2018 10:22

Тайцзи-теннис – игра, оздоровительная практика или изящный танец? Мастер-класс от инструктора по тайцзицюань

В центре города было слышно, какая была игра – Президент о победе «Немана»
13 апреля 2018 20:39

В центре города было слышно, какая была игра – Президент о победе «Немана»

«Миром правит интерес». Как вернуть тренерские кадры в белорусский хоккей?
13 апреля 2018 20:30

«Миром правит интерес». Как вернуть тренерские кадры в белорусский хоккей?