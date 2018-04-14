Уменьшение зарплат, введение возрастного лимита и два дивизиона: какие еще реформы ждут белорусский хоккей?

Новости Беларуси. Зарплаты тренеров и игроков, ситуация в детском спорте и готовность к Чемпионату мира – 14 апреля в Минске обсуждали актуальные вопросы развития белорусского хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот вид спорта ждут масштабные нововведения. Во-первых, чемпионат Беларуси будет разделен на два дивизиона – A и B. Это позволит каждой команде получить соперника по силам. Остро стоял вопрос с легионерами. В Федерации решили, что в одном мачте смогут участвовать до 5 таких игроков.

Появится и возрастной лимит. Команда вправе заявить только 7 хоккеистов, чей возраст выше 28 лет. Такой шаг, по мнению экспертов, позволит в прямом смысле дать дорогу молодым. А более опытные хоккеисты смогут попробовать себя в качестве тренеров.