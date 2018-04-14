Тайцзи-теннис – игра, оздоровительная практика или изящный танец? Мастер-класс от инструктора по тайцзицюань

Философия – средство постижения гармонии духа и тела, соединение двух начал инь и ян. Искусство, которое объясняет и использует законы взаимодействия мира и человека. Тайцзи-теннис, балун бол, или жоули цю (что в переводе означает «дракон играет с жемчужиной») – уникальная игра и система упражнений, созданных на основе принципов древнего китайского боевого искусства тайцзицюань.

Юлия Стомова, инструктор по тайцзицюань:

Был придуман этот вид спорта (или оздоровительная практика) в 91-м году профессором Бай Жуном в Китае для реабилитации спортсменов после травм, потому что идет мягкая нагрузка на всё тело, при этом задействуются все мышцы.

Существует и древняя китайская легенда, согласно которой тайцзи-теннис возник при императорских дворах. Раньше было принято развлекать всю императорскую семью своими талантами, а если же они пришлись не по вкусу, артиста забрасывали едой в знак недовольства. Но один простой человек решил поменять правила... Юлия Стомова:

Пришел с веточкой, на которую каким-то образом надел лист лопуха и стал что-то показывать. Они не впечатлились и начали бросать в него яйца. И он этим листом лопуха, как ракеткой, стал ловить и отшвыривать это всё обратно. Все прониклись глубокой философией (выглядит легко) и стали якобы практиковать при дворе. Вот он дошел так до наших дней.

Специфика упражнений заключается в мягкости, плавности, непрерывности и круговом характере движений. Тайцзи-теннис благотворно влияет на мозг человека, если ранее были какие-то травмы. Упражнения координируют взгляд и улучшают моторику рук. Здесь также присутствуют различные технические приемы и перемещения, применяемые в ушу. Юлия Стомова:

Я часто рассказываю: представьте, что вы держите яйцо или что-то хрупкое на ракетке, то есть достаточно мягко надо обращаться со всем этим инструментом. Весь комплекс упражнений был бы невозможным без изобретения Бай Жуном уникального инвентаря. Алюминиевые, пластиковые, карбоновые ракетки, плоскость которых выполнена из эластичного материала – резины или силикона.

Юлия Стомова:

Бывают ракетки с разным провисом мембраны. Вот эта более мягкая: здесь мячик лежит, почти как в гамаке.

Чем больше провис, тем более сложные элементы, вращения можно сделать. Мячик не простой: у него смещается центр тяжести, потому что он частично наполнен песком. Всё построено на законах физики: от правильного центробежного усилия мячик прижимается к ракетке больше.

Универсальность этой новой системы упражнений, основанной на соединении современных знаний и древнего искусства постижения гармонии мира, делает ее популярной во всем мире. Сторонниками тайцзи-тенниса являются как дети, так и пожилые люди.