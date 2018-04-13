«Миром правит интерес». Как вернуть тренерские кадры в белорусский хоккей?

Новости Беларуси. 13 апреля состоялся разговор Президента с чиновниками, тренерами, представителям федераций в штаб-квартире НОК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обещанный серьезный разговор о зимних видах спорта. Не могли не затронуть хоккей. Хоть он и не был представлен на Олимпиаде. Причем пролетели мимо Игр уже не в первый раз.

Стоит вспомнить немецкое хоккейное чудо. А точнее, финал Олимпийских игр. А игроки-то в основном выступают в своем чемпионате. Сильное первенство. Дубль у каждого клуба и детская школа. Именно так и должна работать кузница кадров для сборной.

Семен Шапиро, председатель ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь», вице-президент НОК Беларуси:

Я анализировал, почему так происходит. Миром правит интерес. Есть интерес личный, есть коллективный, есть государственный. Когда все три интереса сходятся, тогда государственный интерес превалирует, государство получает серьезный результат. К сожалению, в нашем хоккее личный и коллективный интересы превалируют.

Никаких шальных денег. Бонусы - за набранные очки. Так предлагают распределять ресурсы. В ближайшее время в стране появятся еще 4 клуба вв города, где построены ледовые дворцы. Это будут дубли существующих команд. Кстати, тренерские кадры в хоккей стали возвращаться. После того, как подняли зарплату. И сегодня стоит задача довести доходы наставников до уровня средних по стране. Тренерские кадры вообще вечный вопрос: их не хватает, зарплаты низкие, квалификация недостаточная.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я понаблюдал, в данном случае, за Айдаровым. Думаю, что там делает Леша Айдаров, которого еще в Нагано помню вот таким пацаненком? Посмотрел. Что только про него не говорили. Оказывается, он и стреляет, и бегает нормально. Еще попросил, говорю, мы тут с малышом пришли, подскажи: как, где, что. Все понимает. Так какие тренеры еще нужны? И я уверен, что он там не ведет 50 человек, не готовит будущих спортсменов. Пусть он не vip-тренер, но детишек, которых мы отобрали на первом уровне, которые в первый раз пришли и увидели лыжи, мы в течение года увидели, что это те, которые обладают определенными способностями. Его можно передать туда, в средний пласт, и он может готовить. Не надо тут создавать проблему, что у нас тренеров нет.

Если будем так подходить, что все дураки, неквалифицированные, мы никогда их не подготовим. Я как-то сюжет видел, молодцы телевизионщики, когда старик показывал ботинки порванные. Говорит: «Я шью эти ботинки каждый день для того, чтобы детишки бегали». А я смотрю на этого пожилого тренера и думаю, что он же не получает больших денег-то. До него ж не дошли, кому он там нужен. А ведь он герой нашего времени. Это он, зашивая ботинки, выщелкивает, выковыривает из общества будущих спортсменов.