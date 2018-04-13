«Миром правит интерес». Как вернуть тренерские кадры в белорусский хоккей?
Новости Беларуси. 13 апреля состоялся разговор Президента с чиновниками, тренерами, представителям федераций в штаб-квартире НОК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обещанный серьезный разговор о зимних видах спорта. Не могли не затронуть хоккей. Хоть он и не был представлен на Олимпиаде. Причем пролетели мимо Игр уже не в первый раз.
Стоит вспомнить немецкое хоккейное чудо. А точнее, финал Олимпийских игр. А игроки-то в основном выступают в своем чемпионате. Сильное первенство. Дубль у каждого клуба и детская школа. Именно так и должна работать кузница кадров для сборной.
Семен Шапиро, председатель ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь», вице-президент НОК Беларуси:
Я анализировал, почему так происходит. Миром правит интерес. Есть интерес личный, есть коллективный, есть государственный. Когда все три интереса сходятся, тогда государственный интерес превалирует, государство получает серьезный результат. К сожалению, в нашем хоккее личный и коллективный интересы превалируют.
Никаких шальных денег. Бонусы - за набранные очки. Так предлагают распределять ресурсы. В ближайшее время в стране появятся еще 4 клуба вв города, где построены ледовые дворцы. Это будут дубли существующих команд. Кстати, тренерские кадры в хоккей стали возвращаться. После того, как подняли зарплату. И сегодня стоит задача довести доходы наставников до уровня средних по стране. Тренерские кадры вообще вечный вопрос: их не хватает, зарплаты низкие, квалификация недостаточная.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я понаблюдал, в данном случае, за Айдаровым. Думаю, что там делает Леша Айдаров, которого еще в Нагано помню вот таким пацаненком? Посмотрел. Что только про него не говорили. Оказывается, он и стреляет, и бегает нормально. Еще попросил, говорю, мы тут с малышом пришли, подскажи: как, где, что. Все понимает. Так какие тренеры еще нужны? И я уверен, что он там не ведет 50 человек, не готовит будущих спортсменов. Пусть он не vip-тренер, но детишек, которых мы отобрали на первом уровне, которые в первый раз пришли и увидели лыжи, мы в течение года увидели, что это те, которые обладают определенными способностями. Его можно передать туда, в средний пласт, и он может готовить. Не надо тут создавать проблему, что у нас тренеров нет.
Если будем так подходить, что все дураки, неквалифицированные, мы никогда их не подготовим. Я как-то сюжет видел, молодцы телевизионщики, когда старик показывал ботинки порванные. Говорит: «Я шью эти ботинки каждый день для того, чтобы детишки бегали». А я смотрю на этого пожилого тренера и думаю, что он же не получает больших денег-то. До него ж не дошли, кому он там нужен. А ведь он герой нашего времени. Это он, зашивая ботинки, выщелкивает, выковыривает из общества будущих спортсменов.
Президент вспоминает известную историю, как будущего великого спортсмена Виталия Щербо тренер нашел в обычной школе. Кто сегодня мешает искать самородков? Закрепить на местах выпускников специализированного вуза. Привлекать бывших спортсменов. Платить за результат. Проводить семинары для повышения квалификации. Вернуть уехавших трудиться за пределы страны. Наконец, пригласить в случае необходимости тренеров из-за рубежа. И деньги должны получать прежде всего тренеры и спортсмены, а не чиновники и директора клубов.