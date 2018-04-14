«Естественно, растет уровень с каждым годом». Команда Президента 9 раз выиграла Республиканские соревнования по хоккею среди любителей

Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента 14 апреля в девятый раз стала победителем Республиканских соревнований среди любителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во втором матче финальной серии команда главы государства обыграла на льду «Чижовка-Арены» хоккеистов Минской области со счетом 6:2. На счету Александра Лукашенко две голевые передачи.

Евгений Курилин, игрок хоккейной команды Президента Беларуси:

Это финал, а все игры в финале непростые. Добавляется много новых игроков, которые заканчивают профессиональную карьеру. Естественно, растет уровень с каждым годом.