«Естественно, растет уровень с каждым годом». Команда Президента 9 раз выиграла Республиканские соревнования по хоккею среди любителей
Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента 14 апреля в девятый раз стала победителем Республиканских соревнований среди любителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во втором матче финальной серии команда главы государства обыграла на льду «Чижовка-Арены» хоккеистов Минской области со счетом 6:2. На счету Александра Лукашенко две голевые передачи.
Евгений Курилин, игрок хоккейной команды Президента Беларуси:
Это финал, а все игры в финале непростые. Добавляется много новых игроков, которые заканчивают профессиональную карьеру. Естественно, растет уровень с каждым годом.
Александр Грекович, игрок хоккейной команды Гомельской области:
Конечно, грустно расставаться с турниром до следующего сезона. Ну, будем готовиться к следующему сезону.
Напоминаем, в первом матче финальной серии команда Президента оказалась сильнее – 12:8. Таким образом, дружине Минской области досталось серебро нынешнего турнира. Бронза у хоккеистов Гомельской области.