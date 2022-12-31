Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил специальную премию «Белорусский спортивный Олимп – 2022». Лауреатами стали двое действующих спортсменов, а также один тренер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта премии удостоен биатлонист Антон Смольский. Он серебряный призер Олимпийских игр этого года, призер этапов Кубка мира и многократный победитель Кубка Содружества. Также специального приза удостоена представительница пятиборья Анастасия Прокопенко.