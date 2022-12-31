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Александр Лукашенко присудил специальную премию «Белорусский спортивный Олимп»

31 декабря 2022 18:14
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил специальную премию «Белорусский спортивный Олимп – 2022». Лауреатами стали двое действующих спортсменов, а также один тренер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Лукашенко присудил специальную премию «Белорусский спортивный Олимп»-1

За активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта премии удостоен биатлонист Антон Смольский. Он серебряный призер Олимпийских игр этого года, призер этапов Кубка мира и многократный победитель Кубка Содружества. Также специального приза удостоена представительница пятиборья Анастасия Прокопенко.

Александр Лукашенко присудил специальную премию «Белорусский спортивный Олимп»-4

Награжден и Виктор Байков, заслуженный тренер страны. Воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов. Именно он подготовил Марину Литвинчук – трехкратного призера Олимпийских игр.

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# Белорусские спортсмены # Виктор Байков # Анастасия Прокопенко # Марина Литвинчук # Антон Смольский # Александр Лукашенко # Фотофакт

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