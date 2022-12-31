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Теннис. Белоруски узнали первых соперниц по турниру в Аделаиде

31 декабря 2022 18:12
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Опубликовано расписание первого в новом году крупного теннисного турнира. Девушки начнут соревноваться в Аделаиде уже 1 января. Категория старта – 500, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Белоруски узнали первых соперниц по турниру в Аделаиде-1

В основную сетку попали три наши спортсменки. Александре Саснович откровенно не повезло. Мало того, что она начинает с первого круга, так и в соперницы досталась очень близкая теннисистка по рейтингу. Это Кайя Канепи. Для понимания: белоруска в мировой классификации – 30-я, а эстонка – 32-я. Виктория Азаренко сразится с кем-то, кто выйдет из квалификации. Арина Соболенко первый круг пропускает. К слову, Соболенко и другая белоруска, Лидия Морозова, заявлены в парный разряд. Там же сыграет Саснович с привычной партнершей Терезой Михаликовой.

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# Теннис # Александра Саснович # Виктория Азаренко # Кайя Канепи # Тереза Михаликова # Фотофакт

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