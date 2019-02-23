Динара Алимбекова после женского спринта на ЧЕ: «Очень сильно разозлилась из-за того, что промахнулась»

Новости Беларуси. В белорусских «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Динара Алимбекова, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете:

Тяжело стало после первого рубежа, когда очень сильно разозлилась из-за того, что промахнулась. Потому что по своей глупости – я сделала поправку и, наверное, не нужно было ее делать. Я ошиблась.

Конечно, буду выходить на старт, бороться от начала до конца, до последнего.