Динара Алимбекова после женского спринта на ЧЕ: «Очень сильно разозлилась из-за того, что промахнулась»

Новости Беларуси. В белорусских «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В белорусских «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Динара Алимбекова, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете:
Тяжело стало после первого рубежа, когда очень сильно разозлилась из-за того, что промахнулась. Потому что по своей глупости – я сделала поправку и, наверное, не нужно было ее делать. Я ошиблась.
Конечно, буду выходить на старт, бороться от начала до конца, до последнего.