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Динара Алимбекова после женского спринта на ЧЕ: «Очень сильно разозлилась из-за того, что промахнулась»

23 февраля 2019 14:15
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Новости Беларуси. В белорусских «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Динара Алимбекова после женского спринта на ЧЕ: «Очень сильно разозлилась из-за того, что промахнулась»-1

Динара Алимбекова, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете:
Тяжело стало после первого рубежа, когда очень сильно разозлилась из-за того, что промахнулась. Потому что по своей глупости – я сделала поправку и, наверное, не нужно было ее делать. Я ошиблась.

Конечно, буду выходить на старт, бороться от начала до конца, до последнего.

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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