Чемпионат мира по хоккею в Минске. В финале 25 мая сыграют сборные России и Финляндии

Новости Беларуси. 24 мая в рамках чемпионата мира по хоккею-2014 на «Минск-Арене» определились команды, которые поспорят за «золото» первенства. Ими стали команды России и Финляндии.

Дружина Олега Знарока в первом полуфинальном поединке обыграла сборную Швеции (3:1), а затем Финляндия оказалась сильнее Чехии (3:0).

Итак, 25 мая в решающем матче чемпионата мира по хоккею в Минске клюшки скрестят Россия и Финляндия. Поединок начнется в 21.00.

До этого, в 16.30, на лед выйдут команды Чехии и Швеции. Они поспорят за бронзовые медали турнира.

К слову, Россия и Финляндия уже встречались на нынешнем чемпионате мира. 11 мая на групповом этапе сильнее оказались россияне – 4:2.