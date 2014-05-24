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Чемпионат мира по хоккею в Минске. Главный тренер сборной России Олег Знарок может быть дисквалифицирован на финал

24 мая 2014 16:55
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Новости Беларуси. 24 мая в первом полуфинальном поединке на льду «Минск-Арены» встречались сборные России и Швеции. Скандинавы потерпели поражение (1:3) и сняли с себя полномочия чемпионов мира.

Однако матч запомнился не только этим.

В самом конце встречи главный тренер российской дружины Олег Знарок вступил в словесную перепалку с помощником Пера Мортса (наставник сборной Швеции – прим. ред.).

Это произошло после того, как Микаэль Баклунд снес катившегося на скамейку травмированного Сергея Плотникова (до этого нападающий получил удар шайбой).

Видимо, когда слова закончились, Олег Знарок решил действовать и провел большим пальце себе по горлу, показав так называемый «жест смерти».

На послематчевой пресс-конференции россиянин объяснил свой поступок тем, что у него «болело горло, так как ему выдан легкий костюм, а в тренерской и на площадке холодно».

Тем не менее, поведение наставника российской дружины не осталось незамеченным. 24 мая директорат чемпионата мира рассмотрит инцидент и вынесет свое решение. Олегу Знароку может грозить дисквалификация на финальный поединок, сообщает корреспондент ctv.by.

# Чемпионат мира по хоккею # Россия # Швеция

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