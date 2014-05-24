ЧМ-2014 по хоккею. Россия, обыграв Швецию, ворвалась в финал. Стенограмма онлайн-трансляции

Новости России. Россия в финале чемпионата мира по хоккею! Сегодня россияне обыграли шведов со счетом 3:1. Это девятая подряд победа сборной России на чемпионате мира в Минска. 9 встреч, 9 побед. Фантастический результат!

Напомним, Беларусь из борьбы за первенство выбыла на этапе четвертьфинала. Тогда, к слову, нас обыграла сборная Швеции. После сегодняшней победы России над Швецией пользователи социальных сетей, то ли в шутку, то в серьез, пишут: «россияне отомстили за братьев».

Кстати, за сборную России болеет и главный тренер сборной Беларуси по хоккею.

Глен Хэнлон, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Я бы сказал, что болею за Россию. Там есть Овечкин. Олег Знарок хорошо тренирует команду. В сборную привлекаются люди, которые решают исход борьбы, играют в интересный хоккей.

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Россия - Швеция» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Всем доброго хоккейного дня! Совсем немного осталось до начала первого полуфинала. Россия и Швеция сразятся на «Минск-Арене».

В 1/4-ой, напомним, россияне переиграли французов, а шведы в непростом матче вырвали победу у белоруcов.

Ворота шведов сегодня защищает Андерс Нильссон, голкипер россиян - Сергей Бобровский.

Хоккеисты шагают по коридорам на лёд, болельщики кричат: «Минск-Арена» готова к полуфиналу!

Уже 10 лет не могут переиграть шведы россиян. Попробуют ли нарушить традицию?

Внимание, старт! Начался матч.

Гоооол! 19 секунд понадобилось действующим чемпионам мира, чтобы открыть счёт. 1-0 ведут шведы.

На малый штраф отправляется Евгений Медведев. В большинстве играют шведы.

В большинстве засели шведы в зоне россиян. Всего 3,5 минуты отыграли команды.

В большинстве теперь играют россияне. Хорошая возможность у них восстановить равенство в счёте.

Спасает свои ворота Нильссон. впереди шведы: 1-0.

Равные составы на льду. Не смогли реализовать преимущество россияне.

5 раз пытались пробить ворота соперников россияне, 3 броска выполнили шведы. В том числе забили 1 гол. 7 минут отыграли.

2 минуты штрафа у Классена, в большинтве россияне на льду.

Стеной стоит Нильссон в свои воротах, пока не получается пробить его оборону у российских нападающих.

Гоооол!!! Отыгрывают шведскую шайбу россияне: 1-1.

Сергей Плотников забивает свою 6-ю шайбу на турнире и 1-ю у россиян в этом матче. 6 минут ещё играть командам в периоде.

Гооол!! За 2 минуты до окончания периода выходят вперёд россияне. 2-1, забивает шведам Широков.

Антон Белов отправляется на малый штраф, в большинстве завершат период шведы.

Звучит сирена, отправляются на перерыв команда. 2-1 ведут россияне после 1-го периода.

Вернулись на лёд команды. 2-ой период.

4 минуты отыграли соперники, без голов пока идёт 2-ой период.

На лёд падает Бобровский, но спасает он ворота россиян.

В большинстве играют россияне, на малый штраф отправляется Ернкрок.

Активно отрабатывают россияне большинство: несколько раз пробовали пробить оборону Нильссона.

Равные составы команд на льду.

Не успел выйти Ернкрок на льду, как на малый штраф отправляется Нюквист. Опять 2 минуты преимущества у россиян.

И вновь выстояли меньшинство шведы.

Гооол! Через пару секунд выхода Нюквиста уже в равных составах забивают россияне. 3-1 на табло.

Антон Белов закрепил преимущество россиян в поединке.

Тормозил в воротах соперников Кулёмин, остановка в игре.

На 2 минуты отправился Чудинов, в большинстве шведы.

Очередной раз спасает Бобровский свои ворота: не могут пробить российского вратаря шведы в большинстве.

В равных составах играют соперники.

Менее минуты осталось играть командам во 2-ом периоде.

На перерыв уходят хоккеисты, а мы ждём 3-ий период.

3-1 ведут россияне после 2-х периодов на льду.

Готовы команды начать 3-ий период. Готовы ли вы?!

И в большинстве начинают период россияне.

В полных составах играют команды.

25 бросков в створ ворот выполняют россияне, 14 на счету шведов.

За подножку малый штраф получает Бобровский.

4 на 4 играют команды.

На льду штрафники: в равных составах играют команды. И половина периода позади. 3-1, россияне впереди.

Менее 5-ти минут осталось отыграть командам в 3-ем периоде. Россияне вереди, а шведы пока пытаются отыграться.

Тайм-аут у шведов: скорее нужно им что-нибудь предпринимать.

Нильссен отправляется отдыхать: 6 шведских полевых игроков на льду.

Накаляются эмоции: активно атакуют шведы, смещаются ворота у россиян, Денисов отправляется на штраф.

Шведы играют в большинстве. Точно уже до конца периода 6 полевых игроков будут противостоять 4-м российским.

Расстреливают пустые ворота шведов россияне: тянут они время.

С ног сбивают Плотникова, медики появляются на льду. И Баклунг завершает поединок на скамейке штрафников.

Звучит финальная сирена. Празднуют победу россияне: 3-1 переиграли они шведов.