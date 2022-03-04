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Минское «Динамо» проиграло питерскому СКА. 6 марта у «зубров» пройдёт домашний матч

04 марта 2022 21:13
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Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» в погоне за удачей и в поиске игры. Команда Крэйга Вудкрофта во втором матче первого раунда Кубка Гагарина противостояла питерскому СКА на его площадке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» проиграло питерскому СКА. 6 марта у «зубров» пройдёт домашний матч-1

Это была вторая попытка белорусского клуба открыть счет в серии с «армейцами» из Санкт-Петербурга. Первый поединок «динамовцы» проиграли – 3:8. Во второй игре заброшенной шайбы пришлось ждать очень долго. Счет был открыт СКА в середине второго периода.

СКА – «Динамо» – 3:1. Первый домашний матч для зубров состоится 6 марта.

# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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