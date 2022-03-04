Прямой эфир

«Химик» и «Локомотив» разыграли последнюю путёвку в плей-офф ЧБ по хоккею

04 марта 2022 21:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Химик» и «Локомотив» разыграли последнюю путевку в плей-офф хоккейного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Химик» и «Локомотив» разыграли последнюю путёвку в плей-офф ЧБ по хоккею-1

Поединок в Новополоцке был принципиальным и решающим. Ведь на кону был последний пропуск в плей-офф. В первом матче «Химик» выиграл – 3:1. Во второй игре «Локомотив» в упорной борьбе в овертайме взял реванш – 3:2. Два периода в третьей игре не принесли дивидендов ни одной из команд, ворота «Химика» и «Локомотива» остались неприкосновенными.

Победитель противостояния вышел в плей-офф на минскую «Юность».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» проиграло питерскому СКА. 6 марта у «зубров» пройдёт домашний матч
04 марта 2022 21:13

Минское «Динамо» проиграло питерскому СКА. 6 марта у «зубров» пройдёт домашний матч

«Подло, низко, некрасиво». Сергей Рутенко о решении отстранить белорусских паралимпийцев от главных стартов
04 марта 2022 16:12

«Подло, низко, некрасиво». Сергей Рутенко о решении отстранить белорусских паралимпийцев от главных стартов

Генсек ФХБ об отстранении белорусских паралимпийцев: «Мы будем бороться за наши интересы и интересы ребят»
04 марта 2022 15:50

Генсек ФХБ об отстранении белорусских паралимпийцев: «Мы будем бороться за наши интересы и интересы ребят»