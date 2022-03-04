«Химик» и «Локомотив» разыграли последнюю путёвку в плей-офф ЧБ по хоккею

Новости Беларуси. «Химик» и «Локомотив» разыграли последнюю путевку в плей-офф хоккейного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Химик» и «Локомотив» разыграли последнюю путевку в плей-офф хоккейного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Поединок в Новополоцке был принципиальным и решающим. Ведь на кону был последний пропуск в плей-офф. В первом матче «Химик» выиграл – 3:1. Во второй игре «Локомотив» в упорной борьбе в овертайме взял реванш – 3:2. Два периода в третьей игре не принесли дивидендов ни одной из команд, ворота «Химика» и «Локомотива» остались неприкосновенными.
Победитель противостояния вышел в плей-офф на минскую «Юность».