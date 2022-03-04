«Незначимых трофеев не бывает». 5 марта официально стартует новый футбольный сезон

Новости Беларуси. 5 марта официально стартует новый футбольный сезон. По давней традиции откроется год матчем за Суперкубок. Трофей разыграют БАТЭ и «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, горняки – чемпионы страны. Борисовчане – обладатели национального кубка. Соперники хорошо знают манеру действий друг друга. Но в межсезонье составы обеих дружин претерпели значительные изменения. Поэтому, по сути, мы увидим двух новичков.

Александр Михайлов, главный тренер ФК БАТЭ:

Незначимых трофеев не бывает. Как я уже говорил перед этим матчем, если сезон начинается и стартует с матча за титул, то это вдвойне важнее, поэтому мы хотим и победить, и уверенно начать сезон.