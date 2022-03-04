Прямой эфир

«Незначимых трофеев не бывает». 5 марта официально стартует новый футбольный сезон

04 марта 2022 21:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 5 марта официально стартует новый футбольный сезон. По давней традиции откроется год матчем за Суперкубок. Трофей разыграют БАТЭ и «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, горняки – чемпионы страны. Борисовчане – обладатели национального кубка. Соперники хорошо знают манеру действий друг друга. Но в межсезонье составы обеих дружин претерпели значительные изменения. Поэтому, по сути, мы увидим двух новичков.

«Незначимых трофеев не бывает». 5 марта официально стартует новый футбольный сезон-1

Александр Михайлов, главный тренер ФК БАТЭ:
Незначимых трофеев не бывает. Как я уже говорил перед этим матчем, если сезон начинается и стартует с матча за титул, то это вдвойне важнее, поэтому мы хотим и победить, и уверенно начать сезон.

«Незначимых трофеев не бывает». 5 марта официально стартует новый футбольный сезон-4

Иван Биончик, главный тренер ФК «Шахтер»:
Как и любой финал, любой Суперкубок – напряженно, интересный, достаточно нервов будет. Будет достаточно интересно.

Матч за Суперкубок начнется в 15:00. Играть дружины будут на обновленном стадионе «Динамо-Юни». Обслуживать противостояние доверено судейской бригаде во главе с Алексеем Кульбаковым.

# Футбол Беларуси # Александр Михайлов # Иван Биончик # Алексей Кульбаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Химик» и «Локомотив» разыграли последнюю путёвку в плей-офф ЧБ по хоккею
04 марта 2022 21:17

«Химик» и «Локомотив» разыграли последнюю путёвку в плей-офф ЧБ по хоккею

Минское «Динамо» проиграло питерскому СКА. 6 марта у «зубров» пройдёт домашний матч
04 марта 2022 21:13

Минское «Динамо» проиграло питерскому СКА. 6 марта у «зубров» пройдёт домашний матч

«Подло, низко, некрасиво». Сергей Рутенко о решении отстранить белорусских паралимпийцев от главных стартов
04 марта 2022 16:12

«Подло, низко, некрасиво». Сергей Рутенко о решении отстранить белорусских паралимпийцев от главных стартов