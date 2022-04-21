Василина Хондошко стала вице-чемпионкой первенства России по синхронному плаванию

Второй день, вторая медаль, второе серебро. Василина Хондошко стала вице-чемпионкой открытого первенства России по синхронному плаванию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз белоруска попала на пьедестал по итогам произвольной программы. Выступление нашей спортсменки судьи оценили в 94,1 балл.

А вне конкуренции, причем с запасом, была россиянка Варвара Субботина. Напомним, что в первый день Хондошко стала обладательницей серебра в технической программе. Вторую же позицию в итоговом протоколе белоруска заняла по сумме двух видов.