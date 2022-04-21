Прямой эфир

Василина Хондошко стала вице-чемпионкой первенства России по синхронному плаванию

21 апреля 2022 11:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Второй день, вторая медаль, второе серебро. Василина Хондошко стала вице-чемпионкой открытого первенства России по синхронному плаванию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз белоруска попала на пьедестал по итогам произвольной программы. Выступление нашей спортсменки судьи оценили в 94,1 балл.

Василина Хондошко стала вице-чемпионкой первенства России по синхронному плаванию-1

А вне конкуренции, причем с запасом, была россиянка Варвара Субботина. Напомним, что в первый день Хондошко стала обладательницей серебра в технической программе. Вторую же позицию в итоговом протоколе белоруска заняла по сумме двух видов.

Василина Хондошко завоевала серебро на старте открытого чемпионата России по синхронному плаванию. Подробнее.

# Плавание # Василина Хондошко # Варвара Субботина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это несправедливо по отношению ко всему миру». Мартина Навратилова высказалась о ситуации с белорусскими и российскими теннисистами
21 апреля 2022 11:54

«Это несправедливо по отношению ко всему миру». Мартина Навратилова высказалась о ситуации с белорусскими и российскими теннисистами

«Дискриминация по национальному признаку». Что думает АТП об отстранении белорусских и российских теннисистов?
21 апреля 2022 11:52

«Дискриминация по национальному признаку». Что думает АТП об отстранении белорусских и российских теннисистов?

«Это какое-то безумие». Новак Джокович об отстранении белорусских и российских спортсменов от Уимблдона
21 апреля 2022 10:41

«Это какое-то безумие». Новак Джокович об отстранении белорусских и российских спортсменов от Уимблдона