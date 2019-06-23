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Bright Year, Bright You. Самые яркие и зажигательные моменты церемонии открытия II Европейских игр

23 июня 2019 18:36
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Новости Беларуси. Это было открытие II Европейских игр. Десятки тысяч зрителей – на «Динамо» и миллионы – у телеэкранов и в интернете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Bright Year, Bright You. Самые яркие и зажигательные моменты церемонии открытия II Европейских игр-1

Птичье гнездо уже было в истории мирового спорта – Олимпиада в Китае. Гнезда аистов спортивный мир ещё не видел.

Анна Нетребко, Димаш Кудайберген, проекции зубров и другие фишки церемонии открытия II Европейских игр – в одном материале

Bright Year, Bright You. Самые яркие и зажигательные моменты церемонии открытия II Европейских игр-4

Под сводами белорусского стадиона, окрылённые будущими победами, – гости из полсотни стран.

Bright Year, Bright You. Самые яркие и зажигательные моменты церемонии открытия II Европейских игр-7

Влад Висан, член сборной Румынии:
Белорусское мороженное очень вкусное. Правда, надеемся привезти из Минска не только впечатления, но и медаль.

Bright Year, Bright You. Самые яркие и зажигательные моменты церемонии открытия II Европейских игр-10

Если вы ещё до сих пор не приехали в Беларусь, то стоит собираться прямо сейчас. Приезжайте и наслаждайтесь!

Bright Year, Bright You. Самые яркие и зажигательные моменты церемонии открытия II Европейских игр-13

Это очень смешно, но я не знала, что в Минске проходят Европейские игры. Я же фактически с другого континента, поэтому информации не было. Как только я прилетела в Беларусь, мне все рассказывают о возможностях туристов в это время. Каково было мое удивление, что я поселилась в гостинице по соседству с Играми.

Bright Year, Bright You. Самые яркие и зажигательные моменты церемонии открытия II Европейских игр-16

Ещё больше фишек с открытия – в видеоматериале

# Европейские игры # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Игорь Крутой # Фотофакт

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