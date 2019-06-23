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Белорусские гимнастки в групповых упражнениях завоевали два золота II Европейских игр

23 июня 2019 16:45
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Новости Беларуси. Белорусские гимнастки стали обладательницами двух золотых медалей в групповых упражнениях на II Европейских играх.  

Как сообщает БЕЛТА, команда в составе Анастасии Рыбаковой, Арины Цицилиной, Карины Ермоленко, Анны Швайбы и Анны Гайдукевич за композицию с обручами и булавами удостоилась 26,450 балла. Гимнастки из Болгарии завоевали серебро – 25,570. Третье место в упражнении с обручами и булавами у россиянок – 24,400 балла.   

В многоборье групповых состязаний по результатам выступления с пятью мячами, тремя обручами и четырьмя булавами, белоруски набрали наибольшее количество очков – 52,600. Второе место заняла Болгария – 52,550, а бронзу завоевали спортсменки из России – 51,700.  

В итоге на турнире команда в групповых упражнениях завоевала три медали – два золота и одну бронзу. В индивидуальных выступлениях Екатерина Галкина стала обладательницей серебра и бронзы (читать далее).  

# Европейские игры # Анастасия Рыбакова # Арина Цицилина # Карина Ермоленко # Анна Швайба # Анна Гайдукевич

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