Белорусские гимнастки в групповых упражнениях завоевали два золота II Европейских игр

Новости Беларуси. Белорусские гимнастки стали обладательницами двух золотых медалей в групповых упражнениях на II Европейских играх.

Как сообщает БЕЛТА, команда в составе Анастасии Рыбаковой, Арины Цицилиной, Карины Ермоленко, Анны Швайбы и Анны Гайдукевич за композицию с обручами и булавами удостоилась 26,450 балла. Гимнастки из Болгарии завоевали серебро – 25,570. Третье место в упражнении с обручами и булавами у россиянок – 24,400 балла.

В многоборье групповых состязаний по результатам выступления с пятью мячами, тремя обручами и четырьмя булавами, белоруски набрали наибольшее количество очков – 52,600. Второе место заняла Болгария – 52,550, а бронзу завоевали спортсменки из России – 51,700.

В итоге на турнире команда в групповых упражнениях завоевала три медали – два золота и одну бронзу. В индивидуальных выступлениях Екатерина Галкина стала обладательницей серебра и бронзы (читать далее).