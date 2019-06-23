Президент Беларуси: «Успехи белорусских самбистов станут хорошим ориентиром для всех членов национальных команд»

Новости Беларуси. И третий золотой успех – в самбо. Сильнейшим стал Александр Кокша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В финале, имея высочайший темп схватки, он не оставил сопернику ни малейшего шанса, – заметил глава государства.
Новости Беларуси. И третий золотой успех – в самбо. Сильнейшим стал Александр Кокша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В финале, имея высочайший темп схватки, он не оставил сопернику ни малейшего шанса, – заметил глава государства.
А то, что успехи белорусских самбистов станут хорошим ориентиром для всех членов национальных команд за звание победителей Европейских игр, – это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя с золотом самбистку Анжелу Жилинскую.
Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото