Президент Беларуси: «Успехи белорусских самбистов станут хорошим ориентиром для всех членов национальных команд»

Новости Беларуси. И третий золотой успех – в самбо. Сильнейшим стал Александр Кокша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В финале, имея высочайший темп схватки, он не оставил сопернику ни малейшего шанса, – заметил глава государства.