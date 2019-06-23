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Президент Беларуси: «Успехи белорусских самбистов станут хорошим ориентиром для всех членов национальных команд»

23 июня 2019 14:58
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Новости Беларуси. И третий золотой успех – в самбо. Сильнейшим стал Александр Кокша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В финале, имея высочайший темп схватки, он не оставил сопернику ни малейшего шанса, – заметил глава государства.

Президент Беларуси: «Успехи белорусских самбистов станут хорошим ориентиром для всех членов национальных команд»-1

Президент Беларуси: «Успехи белорусских самбистов станут хорошим ориентиром для всех членов национальных команд»-3

А то, что успехи белорусских самбистов станут хорошим ориентиром для всех членов национальных команд за звание победителей Европейских игр, – это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя с золотом самбистку Анжелу Жилинскую.

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото

# Европейские игры # Александр Кокша # Анжела Жилинская # Фотофакт

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