Новости по тегу #Игорь Крутой

«Иногда и такие методы приходится применять. И вы не забывайте, что это придется реализовывать на местах».
Список назначенцев действительно внушительный: новый министр, помощник Президента, заметные обновления в составе дипломатического корпуса, а ротация в местных органах власти затронула практически все регионы.
Детали происшествия обсудили 16 декабря со всеми заинтересованными силовыми ведомствами на заседании штаба. Участие в нем принял глава Администрации Президента Дмитрий Крутой.
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