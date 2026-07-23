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Новости по тегу #Игорь Крутой

Лукашенко: пускай повоюют с комарами в лесу и поймут, что в поле не так плохо
23 июля 2026 17:28

Лукашенко: пускай повоюют с комарами в лесу и поймут, что в поле не так плохо

Лукашенко принял кадровые решения! Какие задачи стоят перед назначенцами?
30 июня 2025 19:12

Лукашенко принял кадровые решения! Какие задачи стоят перед назначенцами?

ЧП в Витебске – многочисленные нарушения правил могли привести к пожару в ТЦ
16 декабря 2024 13:43

ЧП в Витебске – многочисленные нарушения правил могли привести к пожару в ТЦ

Лукашенко встретился с белорусами Иркутска! За что ценят Президента Беларуси в России?
05 июня 2024 17:07

Лукашенко встретился с белорусами Иркутска! За что ценят Президента Беларуси в России?

Минск и Ульяновск заинтересованы развивать сотрудничество в промышленности
01 марта 2024 18:06

Минск и Ульяновск заинтересованы развивать сотрудничество в промышленности

Софии Ротару – 73. Как поздравляют артистку близкие друзья и семья
07 августа 2020 08:07

Софии Ротару – 73. Как поздравляют артистку близкие друзья и семья

Игорь Крутой живёт в Беларуси
10 января 2020 16:26

Игорь Крутой живёт в Беларуси

«Я люблю тебя, как любят в жизни раз». Алла Пугачёва нежно призналась в чувствах Максиму Галкину
30 октября 2019 08:34

«Я люблю тебя, как любят в жизни раз». Алла Пугачёва нежно призналась в чувствах Максиму Галкину

Вокруг Исландия, а он – сверхчеловек. Димаш Кудайберген выпустил новый клип
02 октября 2019 08:42

Вокруг Исландия, а он – сверхчеловек. Димаш Кудайберген выпустил новый клип

Димаш Кудайберген исполнил хит Майкла Джексона и покорил соцсети
01 октября 2019 08:12

Димаш Кудайберген исполнил хит Майкла Джексона и покорил соцсети

«У нас отношения, как у отца с сыном». Димаш рассказал о сотрудничестве с Игорем Крутым
08 сентября 2019 09:18

«У нас отношения, как у отца с сыном». Димаш рассказал о сотрудничестве с Игорем Крутым

«И снова 3 сентября». Игорь Николаев раскрыл смысл хита
03 сентября 2019 08:29

«И снова 3 сентября». Игорь Николаев раскрыл смысл хита