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«Увидела открытие по телевизору, было очень впечатляюще». Эмоции болельщиков на стадионе «Динамо»

23 июня 2019 14:35
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Новости Беларуси. Борьба за медали идёт на стадионе «Динамо». Здесь продолжается легкоатлетический турнир. За происходящим на олимпийской арене следит корреспондент СТВ Екатерина Лихошапко.

«Увидела открытие по телевизору, было очень впечатляюще». Эмоции болельщиков на стадионе «Динамо»-1

Екатерина Лихошапко, СТВ:
Мы по-прежнему дежурим на «Динамо», где сегодня проходят соревнования по динамичной легкой атлетике. Этот формат делает турнир вдвойне интересным и непредсказуемым.

«Увидела открытие по телевизору, было очень впечатляюще». Эмоции болельщиков на стадионе «Динамо»-4

«Увидела открытие по телевизору, было очень впечатляюще». Эмоции болельщиков на стадионе «Динамо»-6

Например, мы с оператором целый день находимся здесь и если поначалу привыкали к такому виду, то сейчас наслаждаемся.

«Увидела открытие по телевизору, было очень впечатляюще». Эмоции болельщиков на стадионе «Динамо»-9

Пока известна только одна команда, прошедшая в полуфинал – это сборная Германии, сейчас заканчиваются соревнования во второй группе.

«Увидела открытие по телевизору, было очень впечатляюще». Эмоции болельщиков на стадионе «Динамо»-12

«Увидела открытие по телевизору, было очень впечатляюще». Эмоции болельщиков на стадионе «Динамо»-14

К слову, чем ближе время старта белорусской команды, тем больше на стадион подтягивается людей. На входе их всех приветствует талисман игр – Лисёнок Лесик.

Юрий Моисевич: «Настроение в команде боевое»

Подробнее об эмоциях болельщиков – в видеоматериале

# Европейские игры # Екатерина Лихошапко # Фотофакт

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