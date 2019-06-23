«Увидела открытие по телевизору, было очень впечатляюще». Эмоции болельщиков на стадионе «Динамо»

Новости Беларуси. Борьба за медали идёт на стадионе «Динамо». Здесь продолжается легкоатлетический турнир. За происходящим на олимпийской арене следит корреспондент СТВ Екатерина Лихошапко.

Екатерина Лихошапко, СТВ:

Мы по-прежнему дежурим на «Динамо», где сегодня проходят соревнования по динамичной легкой атлетике. Этот формат делает турнир вдвойне интересным и непредсказуемым.

Например, мы с оператором целый день находимся здесь и если поначалу привыкали к такому виду, то сейчас наслаждаемся.

Пока известна только одна команда, прошедшая в полуфинал – это сборная Германии, сейчас заканчиваются соревнования во второй группе.