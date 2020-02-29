Здесь сражаются лучшие бойцы из семи стран. Как проходит турнир MGC в Минске

Новости Беларуси. Адреналин, упорство и сила. Минск принимает турнир MGC, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти международные соревнования по единоборствам собрали атлетов из семи стран. В программе поединки по кикбоксингу, боксу и смешанным единоборствам.

Евгений Поболовец, корреспондент:

В турнирах MGC максимально плотный контакт, когда удары и руками, и ногами, в том числе по лицу. Турниры MGC проводились в Минске и ранее, но сегодняшний турнир несколько отличается: помимо традиционных бокса, кикбоксинга и боев без правил есть еще поединки по правилам Pride.

Мы болеем в том числе за Евгения Долголевца. Вообще сегодня будет 10 боев, в том числе на ринге будут сражаться девушки. Самый ожидаемый поединок – битва двух чемпионов: Европы – белоруса Максима Сподаренко и чемпиона мира – азербайджанца Рамала Асланова.

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