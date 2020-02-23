MGC. Организатор рассказал, почему стоит сходить на большой турнир смешанных единоборств в Минске

Новости Беларуси. 29 февраля в Минске пройдет MGC. В программе вечера 10 поединков по правилам кикбоксинга, ММА и бокса, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Файт-карту обсудим с тренером и одним из идейных вдохновителей действа Константином Маханьковым.

Хочу, чтобы все виды единоборств участвовали в одном турнире, и все были в ринге Кристина Момот, СТВ:

Чем этот проект будет отличаться от тех, которые уже были? Я говорю про «Короли муай-тай» или «Бойцовский клуб «Осминог». Константин Маханьков:

Такие турниры, которые мы будем проводить, один из первых таких крупных – я хочу, чтобы все виды единоборств участвовали в одном турнире. И все были в ринге. Сам как боксер ринг считаю основой. У нас будет и бокс, и кикбоксинг, и ММА также в ринге. И хотим вспомнить старое доброе японское время Pride в тяжелом весе, где формула 10 минут. Это будет интересно. Ну и на будущее хотим включать все виды. Тайский бокс, естественно, как очень зрелищный вид. Может быть, даже карате. Но все будет проходить в ринге. Наша особенность такая, что я собираю всех. Виталий Гурков:

Минская публика довольно привередлива к такого рода зрелищам. Много турниров было, много именитых бойцов. И все-таки что основное, чем вы будете привлекать людей?

Все бои конкурентные, но помимо боев еще будет шоу Константин Маханьков:

Помимо того, что у нас будут бои зрелищные и конкурентные… Если посмотреть на файт-карту, то я бы как тренер хотел, чтобы мои воспитанники боксировали со слабыми бойцами. Выиграл и убежал – это хорошо было бы. Но это будет неинтересно зрителю, тем же букмекерским конторам. Поэтому у нас все бои конкурентные. Все бойцы подобраны так, что там непонятно, кто может выиграть. И это, естественно, будет подымать зрелищность. Каждый будет хотеть выиграть реально именитого сильного соперника. В этом большой плюс. Но у нас еще будет помимо боев шоу. Будет красивое световое шоу, танцевальное шоу. Такое у нас если кто-то и делал, то очень давно. Виталий Гурков:

Многие делали, многие старались. Но это все не делалось на постоянной основе. Мне кажется, это самый большой минус всех промоушенов, которые у нас существовали. Константин Маханьков:

Да, потому что это большие затраты. Инвесторы раз затратились, второй раз затратились, не видят выхлопа, не видят интереса публики, и такие промоушены закрываются. Но у нас долгосрочные планы. Минимум три крупных турнира в году. Но еще будет делать мелкие какие-то.

Главный бой – это Максим Сподаренко. Он чемпион Европы, чемпион Кубка мира Кристина Момот:

Как пары участников подбирались? Константин Маханьков:

В основном это мои воспитанники. У меня хорошие ребята. Тот же главный бой – это Максим Сподаренко. Он чемпион Европы, чемпион Кубка мира, лучшим кикбоксером Европы 2018 года был признан в своем весе. Решили его сделать главным. Он довольно-таки медийный парень. Естественно, нужны были бои, которые бы зрелищности прибавляли. И из таких стран, где это развито. Вот, азербайджанский спортсмен сам решил бросить вызов. Поддерживает его большая публика, много написали, взяли много билетов. И соперник, у которого пять профессиональных титулов, пять поясов есть.

Пускай лучше знают наших бойцов, чем этих новомодных попсовых блогеров Кристина Момот:

А что сейчас важнее для вас – заработать на этом турнире или раскрутить промоушен и получить постоянного зрителя? Константин Маханьков:

На этом турнире никто не зарабатывает, кроме спортсменов, которые выступают. Хотелось, чтобы наших ребят узнали. Знали и узнавали на улице. Вот даже реклама в метро идет, уже мне ребята говорят: узнают, спрашивают. Это приятно. Пускай лучше знают наших бойцов, которые реально показывают результаты на мировой арене, чем эти новомодные попсовые блогеры. Их знают, а спортсменов не знают. Поэтому я хочу, чтобы знали именно наш спорт. А то знают только Виталия Гуркова, и то во многом не как бойца, а как солиста группы Brutto, мне говорят. А я говорю: да он боец основной! Кристина Момот:

И телеведущего. Константин Маханоков:

Да, и телеведущий сейчас. Виталий Гурков:

Человек-пароход. Константин Маханьков:

Да!

Я делаю спортивное мероприятие, дайте аренду бесплатно мне на двое суток. У нас пока такого нет Виталий Гурков:

Все-таки можно ли на постоянной основе в Беларуси сделать качественный профессиональный турнир? Потому что в Европе этот сегмент давно уже востребован. Почему у нас никак не удается сделать этот продукт до конца? Константин Маханьков:

Я думаю, мы проведем такой турнир, посмотрим интерес публики. И в будущем, надеюсь, нам пойдут навстречу даже те же директора спортивных комплексов. Будут какие-то скидки. Пойдут какие-то инвесторы. Естественно, мы хотим. Они уже идут на какие-то наши условия, помогают настолько, насколько возможно. Но если у нас сделать для спорта какой-то определенный сегмент – вот, я делаю спортивное мероприятие, дайте в аренду бесплатно мне на двое суток. У нас пока такого нет. Если будет – будет отлично. Будем чаще делать турниры. Но частить тоже нельзя, публике может это приестся.

Если бой закончился в первом раунде, его ведь нельзя назвать зрелищным. Зрелище было короткое Кристина Момот:

Зритель любит зрелище. А вам как тренеру какой бой наиболее интересен? Константин Маханьков:

Там все бои интересные. Ну конечно, выделить можно главный бой вечера – Максим Сподаренко против Рамала Асланова – это будет, наверное, самое зрелищное. Хотя сказать о зрелищности боя… Если бой закончился в первом раунде, его ведь нельзя назвать зрелищным. Зрелище было короткое. Или бой продлился три раунда, равный поединок, а потом дали еще экстрараунд, и там выяснился победитель. Кристина Момот:

Интересно не количество, а качество. Маханьков:

Да, качество. Будем делать качество. Виталий Гурков:

А как молодому и перспективному бойцу попасть в ваш промоушен? Константин Маханьков:

Мы делали клич в интернете, просили высылать свои анкеты. И помимо этого у нас будут мелкие турниры отборочные. Вот одним из таких турниров будет в «Стайках» «Битва на Немиге», 29 марта будет проходить. Там будем делать отбор по боевому самбо именно в ММА. Будет три веса, в них пройдут отборы. И так же, как на этом шоу, сойдутся финалисты у нас на турнире. Уже в профессиональном виде.