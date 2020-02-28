«Особенность – формат прайд, где люди выходили каждый в своём стиле, в своей экипировке». Впервые турнир MGC пройдёт в Минске

Уже завтра сойдутся в серьезной схватке лучший кикбоксер Европы 2018 года Максим Сподаренко (Беларусь) и чемпион мира 2019, обладатель пяти профессиональных поясов, азербайджанец – Рамал Асланов. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – организатор турнира MGC – Михаил Лисовский и мастер спорта по тайскому боксу и кикбоксингу – Александра Ситникова. Что это за турнир? Михаил Лисовский, организатор турнира MGC:

Подобный турнир проводится впервые. Турнир молодой, как и сам наш промоушен. Мы провели первый турнир в конце прошлого года и сейчас решились на большой международный турнир хорошего формата с очень хорошими бойцами. Особенность нашего турнира, во-первых, – то, что у нас будут соперничать представители разных видов спорта: это очень популярный сегодня MMA, причем это будут бойцы белорусские и с нашего клуба, которые тренируются у нас, во-вторых – кикбоксинг, и в-третьих – формат прайд, где вы помните забытые уже соревнования, где люди выходили каждый в своем стиле, в своей экипировке, самбовке, боксер – в боксерских перчатках и пытались доказать, какой стиль самый превалирующий. Все легенды, которые остались в памяти, вышли оттуда. Вот мы хотим сделать такой турнир. MGC. Организатор рассказал, почему стоит сходить на большой турнир смешанных единоборств в Минске

Александра, в чем Вы увидели красоту в тайском боксе? Александра Ситникова, мастер спорта по тайскому боксу и кикбоксингу:

Очень многое может заинтересовать в этом виде спорта. Для меня это было сразу внутреннее ощущение. Вот с первой тренировки это была любовь. Мне понравился и тип нагрузки, и адреналин – понравилось все, но на самом деле, когда я пошла, конечно, не думала, что свяжу в каком-то смысле свою жизнь с этим. Наверное, это в характере изначально что-то находится, я в детстве могла с мальчиками подраться.

Бокс – это же не драка, это искусство. Александра Ситникова:

Это определенно искусство, это очень красиво. Когда я смотрю бои, например, я вижу каждое выверенное движение, я понимаю, сколько стоит часов тренировок за этим движением, сколько человек работал и ты просто стоишь и восхищаешься тактической работой, его техникой, его физическим состоянием. Очень много талантливых спортсменов.

Беларусь – первая страна на постсоветском пространстве, которая стала развивать тайский бокс. Если копнуть чуть поглубже, в 90-ые, столько у нас имен, столько спортсменов, столько медалей было в стране. Даже был момент, когда белорусы в тайском боксе были первыми в мировом рейтинге и вторыми были тайцы. Как сейчас развивается тайский бокс, ММА, кикбоксинг в стране? Михаил Лисовский:

Развитие бокса профессионального, в том числе сейчас и в наших руках, нас поддерживает Федерация профессионального бокса. Мы планируем организовывать серьезные бои и в Беларуси, и за ее пределами. Сказать, что мы где-то просели, я бы не сказал, потому что есть боксеры как и в любительском спорте, так и в профессиональном в этих дисциплинах, налицо, что новое поколение пришло.