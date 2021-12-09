Биатлон. Стали известны стартовые номера белорусов на мужской и женский спринт в Хохфильцене

Новости Беларуси. Стали известны стартовые номера белорусов на мужской и женский спринт в австрийском Хохфильцене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Из наших биатлонисток первой в гонку отправится Ирина Лещенко, получившая пятый номер. Динара Алимбекова побежит под 13-м. Анна Сола получила 17-ю стартовую позицию, Елена Кручинкина – 35-ю, а ее сестра Ирина – 68-ю. У мужчин дела обстоят так: Дмитрий Лазовский начнет состязание десятым, Сергей Бочарников – 47-м, Антон Смольский – 64-м, Максим Воробей – 95-й, а Роман Елетнов – 115-й.