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«Этими дисциплинами могут заниматься детки из любых видов спорта». В Минске проходит финал республиканских соревнований «Школиада»

09 декабря 2021 17:07
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Новости Беларуси. В легкоатлетическом манеже Белорусского государственного университета физической культуры после двухлетнего перерыва проходит финал республиканских соревнований для детей и подростков «Школиада», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Этими дисциплинами могут заниматься детки из любых видов спорта». В Минске проходит финал республиканских соревнований «Школиада»-1

Ребята уже прошли 3 этапа отбора и сейчас меряются силами со сверстниками со всей страны. Маленькие спортсмены определяют сильнейших в индивидуальном и командном зачете, а также в многоборье. Несмотря на юный возраст, а это дети 5-6 классов, ярко чувствуется соревновательный дух и стремление к победе. Для большинства этот старт становится первой масштабной легкоатлетической пробой сил в карьере, именно поэтому крайне полезно оценить свои возможности на фоне соперников из разных уголков страны. Не зря ведь в финале оказываются не просто самые сильные, но и те, для кого легкая атлетика – уже смысл жизни.  

«Этими дисциплинами могут заниматься детки из любых видов спорта». В Минске проходит финал республиканских соревнований «Школиада»-4

Надежда Бут-Гусаим, заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики:  
У нас в соревнования входят 4 дисциплины. Это 60 метров, прыжок в длину, метание мяча и бег на выносливость. Это как основополагающие дисциплины, которые в легкой атлетике. Но важно то, что этими дисциплинами могут заниматься не только легкоатлеты (те дети, которые уже занимаются, соревнуются), а абсолютно детки из любых видов спорта. Что самое главное, эти соревнования очень важны, чтобы детки почувствовали, во-первых, командную работу. Почувствовать, что они вместе, потому что легкая атлетика сама по себе все-таки индивидуальный вид. А когда дети побеждают в командной борьбе, это всегда очень приятно видеть эти эмоции. Как они ликуют, о том, что, а-а-а, наша область сильнейшая.  

«Этими дисциплинами могут заниматься детки из любых видов спорта». В Минске проходит финал республиканских соревнований «Школиада»-7

Наталья Духнова, заслуженный тренер Республики Беларусь:  
Дети, конечно, настроены на победу. Это обязательно, это нужно в детском возрасте проходить. Во-первых, знакомства, во-вторых, это значимые соревнования. Представляете, как это здорово, защищать свою область. Это уже такие первые шаги к такому, можно сказать, патриотизму. Поэтому защищают сначала свою школу, потом район, а затем уже область, на республиканских соревнованиях. Ну, и потом уже это какие-то первые шаги к участию в мировых или европейских соревнованиях, стартах. И среди детей их очень много проходит.  

«Этими дисциплинами могут заниматься детки из любых видов спорта». В Минске проходит финал республиканских соревнований «Школиада»-10

Благодаря тому, что «Школиада» каждый раз имеет свою тематику, маленькие участники могут не только окунуться в атмосферу спортивного азарта, но и насладиться встречей с любимыми героями. В 2021 году манеж посетили персонажи из «Зова Джунглей». Там ведь тоже нужна ловкость, скорость и сноровка, а этого у финалистов хватает с лихвой. 

# Спортивные соревнования # Наталья Духнова # Надежда Бут-Гусаим # Фотофакт

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