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Кондратьев сохранил пост главного тренера сборной Беларуси по футболу

09 декабря 2021 17:57
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Новости Беларуси. Георгий Кондратьев продолжит возглавлять Национальную команду по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Об этом стало известно 9 декабря после заключительного заседания Исполнительного комитета АБФФ.  

Кондратьев сохранил пост главного тренера сборной Беларуси по футболу-1

Соглашение рассчитано до конца 2022 года. Георгий Кондратьев возглавил дружину в ходе отборочного цикла к предстоящему чемпионату мира. Также специалист руководил сборной на единственной для белорусов Олимпиаде в Лондоне.  

# Футбол Беларуси # Георгий Кондратьев # Фотофакт

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