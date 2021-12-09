Кондратьев сохранил пост главного тренера сборной Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Георгий Кондратьев продолжит возглавлять Национальную команду по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Об этом стало известно 9 декабря после заключительного заседания Исполнительного комитета АБФФ.

Соглашение рассчитано до конца 2022 года. Георгий Кондратьев возглавил дружину в ходе отборочного цикла к предстоящему чемпионату мира. Также специалист руководил сборной на единственной для белорусов Олимпиаде в Лондоне.