«Слава богу, наши биатлонисты показывают достойный результат». Министр спорта в Минске посетил открытие биатлонной базы

Разместилась она по адресу Калиновского,111. Иными словами, в спорткомплексе под названием «Трудовые резервы». Высокие гости, заглянувшие на открытие, пришли не с пустыми руками. Они вручили сертификат на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Это вам такой новогодний небольшой праздник. Это наш подарок. А от вас подарок – это хорошее выступление, хорошая подготовка и участие в различного рода соревнованиях. Слава богу, наши биатлонисты показывают достойный результат и сейчас на этапах Кубка мира выступают очень достойно, к Олимпийским играм готовятся. У нас хорошая женская, хорошая мужская команда. Я думаю, что вот здесь стоящие в строю ребята в перспективе будут готовы заменить наших прославленных спортсменов, будут достойно представлять нашу страну на различного рода международных спортивных соревнованиях.