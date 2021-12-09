«Слава богу, наши биатлонисты показывают достойный результат». Министр спорта в Минске посетил открытие биатлонной базы

Новости Беларуси. На один спортивный объект в Минске стало больше. В столице Беларуси была открыта биатлонная база СДЮШОР профсоюзов по зимним видам спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На один спортивный объект в Минске стало больше. В столице Беларуси была открыта биатлонная база СДЮШОР профсоюзов по зимним видам спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Разместилась она по адресу Калиновского,111. Иными словами, в спорткомплексе под названием «Трудовые резервы». Высокие гости, заглянувшие на открытие, пришли не с пустыми руками. Они вручили сертификат на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Это вам такой новогодний небольшой праздник. Это наш подарок. А от вас подарок – это хорошее выступление, хорошая подготовка и участие в различного рода соревнованиях. Слава богу, наши биатлонисты показывают достойный результат и сейчас на этапах Кубка мира выступают очень достойно, к Олимпийским играм готовятся. У нас хорошая женская, хорошая мужская команда. Я думаю, что вот здесь стоящие в строю ребята в перспективе будут готовы заменить наших прославленных спортсменов, будут достойно представлять нашу страну на различного рода международных спортивных соревнованиях.
На данный момент в школе работают три отделения: биатлонное, в котором обучаются 118 учащихся, лыжного двоеборья и прыжков с трамплина, а также лыжных гонок.