Биатлон. Алимбекова заняла 10-ю позицию по итогам гонки преследования в Эстерсунде

У Анны Сола и Динары Алимбековой были отличные стартовые места. Белоруски отправлялись в гонку с третьей и четвертой позиций. К сожалению, попасть на подиум или в цветочную церемонию нашим девушкам сегодня не удалось. У Динары – 10-е место, она допустила три промаха. Анна заняла 11-е. В ее активе четыре непораженные мишени. Ирина Лещенко стала 39-й, Елена Кручинкина – 51-й. Победу в гонке одержала норвежка Олсбю-Ройселанн, также на пьедестал поднялись француженки Бескон и Шевалье-Буше.