Прямой эфир

Биатлон. Алимбекова заняла 10-ю позицию по итогам гонки преследования в Эстерсунде

04 декабря 2021 18:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Биатлонный праздник продолжается. Сегодня, 4 декабря, в программе значились две гонки: женский пасьют и мужская эстафета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Биатлон. Алимбекова заняла 10-ю позицию по итогам гонки преследования в Эстерсунде-1

У Анны Сола и Динары Алимбековой были отличные стартовые места. Белоруски отправлялись в гонку с третьей и четвертой позиций. К сожалению, попасть на подиум или в цветочную церемонию нашим девушкам сегодня не удалось. У Динары – 10-е место, она допустила три промаха. Анна заняла 11-е. В ее активе четыре непораженные мишени. Ирина Лещенко стала 39-й, Елена Кручинкина – 51-й. Победу в гонке одержала норвежка Олсбю-Ройселанн, также на пьедестал поднялись француженки Бескон и Шевалье-Буше.  

Биатлон. Алимбекова заняла 10-ю позицию по итогам гонки преследования в Эстерсунде-4

Порадовали наши парни. В мужской эстафете принимали участие 27 сборных. У белорусов была 12-я стартовая позиция. Наш квартет, в составе которого Сергей Бочарников, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский, сумел финишировать на шестом месте. «Викторию» праздновали норвежцы, серебро у французов, а замкнули топ-3 россияне.  

# Биатлон # Анна Сола # Динара Алимбекова-Смольская # Ирина Лещенко # Елена Кручинкина # Марте Олсбю-Ройселанн # Анаис Бескон # Анаис Шевалье-Буше # Сергей Бочарников # Дмитрий Лазовский # Максим Воробей # Антон Смольский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Всегда шум такой, поддержка сумасшедшая». Хоккеисты команды Президента делятся эмоциями после выигрыша
04 декабря 2021 12:37

«Всегда шум такой, поддержка сумасшедшая». Хоккеисты команды Президента делятся эмоциями после выигрыша

Не ожидали такого напора. Хоккейная команда Президента победила сборную Гомельской области в матче любительского турнира
04 декабря 2021 12:15

Не ожидали такого напора. Хоккейная команда Президента победила сборную Гомельской области в матче любительского турнира

«Сюда не так много людей ездит». Федерация хоккея Беларуси передала подарки в колонию для несовершеннолетних
03 декабря 2021 21:41

«Сюда не так много людей ездит». Федерация хоккея Беларуси передала подарки в колонию для несовершеннолетних