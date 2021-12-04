Биатлон. Алимбекова заняла 10-ю позицию по итогам гонки преследования в Эстерсунде

Новости Беларуси. Биатлонный праздник продолжается. Сегодня, 4 декабря, в программе значились две гонки: женский пасьют и мужская эстафета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Биатлонный праздник продолжается. Сегодня, 4 декабря, в программе значились две гонки: женский пасьют и мужская эстафета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
У Анны Сола и Динары Алимбековой были отличные стартовые места. Белоруски отправлялись в гонку с третьей и четвертой позиций. К сожалению, попасть на подиум или в цветочную церемонию нашим девушкам сегодня не удалось. У Динары – 10-е место, она допустила три промаха. Анна заняла 11-е. В ее активе четыре непораженные мишени. Ирина Лещенко стала 39-й, Елена Кручинкина – 51-й. Победу в гонке одержала норвежка Олсбю-Ройселанн, также на пьедестал поднялись француженки Бескон и Шевалье-Буше.
Порадовали наши парни. В мужской эстафете принимали участие 27 сборных. У белорусов была 12-я стартовая позиция. Наш квартет, в составе которого Сергей Бочарников, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский, сумел финишировать на шестом месте. «Викторию» праздновали норвежцы, серебро у французов, а замкнули топ-3 россияне.