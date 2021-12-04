«Всегда шум такой, поддержка сумасшедшая». Хоккеисты команды Президента делятся эмоциями после выигрыша

На льду турнира – игроки, которые в разное время блистали на мировых аренах. Михаил Грабовский – один из самых известных. Сегодня, 4 декабря, ему так и не удалось забросить шайбу. Зато сразу два игрока президентской дружины отметились дублями: автор первой шайбы Олег Антоненко и Николай Лукашенко. Он отличился в третьем периоде и порадовал болельщиков. Впрочем, эмоции зашкаливали и у самих игроков.