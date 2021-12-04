«Всегда шум такой, поддержка сумасшедшая». Хоккеисты команды Президента делятся эмоциями после выигрыша

Новости Беларуси. Команда Президента в напряженном поединке обыграла дружину Гомельской области в рамках 15-го турнира среди любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Команда Президента в напряженном поединке обыграла дружину Гомельской области в рамках 15-го турнира среди любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не ожидали такого напора. Хоккейная команда Президента победила сборную Гомельской области в матче любительского турнира – читайте здесь.
На льду турнира – игроки, которые в разное время блистали на мировых аренах. Михаил Грабовский – один из самых известных. Сегодня, 4 декабря, ему так и не удалось забросить шайбу. Зато сразу два игрока президентской дружины отметились дублями: автор первой шайбы Олег Антоненко и Николай Лукашенко. Он отличился в третьем периоде и порадовал болельщиков. Впрочем, эмоции зашкаливали и у самих игроков.
Алексей Баранов, защитник команды Президента Беларуси:
Всегда шум такой, поддержка сумасшедшая. Бывает, даже партнера не слышно, что он кричит.
Итоговый счет на табло – 8:2. В 2021 году эта игра для обеих команд финальная, в следующий раз на лед выйдут только в январе.