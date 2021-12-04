Прямой эфир

«Всегда шум такой, поддержка сумасшедшая». Хоккеисты команды Президента делятся эмоциями после выигрыша

04 декабря 2021 12:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Команда Президента в напряженном поединке обыграла дружину Гомельской области в рамках 15-го турнира среди любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Всегда шум такой, поддержка сумасшедшая». Хоккеисты команды Президента делятся эмоциями после выигрыша -1

Не ожидали такого напора. Хоккейная команда Президента победила сборную Гомельской области в матче любительского турнира – читайте здесь.  

«Всегда шум такой, поддержка сумасшедшая». Хоккеисты команды Президента делятся эмоциями после выигрыша -4

На льду турнира – игроки, которые в разное время блистали на мировых аренах. Михаил Грабовский – один из самых известных. Сегодня, 4 декабря, ему так и не удалось забросить шайбу. Зато сразу два игрока президентской дружины отметились дублями: автор первой шайбы Олег Антоненко и Николай Лукашенко. Он отличился в третьем периоде и порадовал болельщиков. Впрочем, эмоции зашкаливали и у самих игроков.  

«Всегда шум такой, поддержка сумасшедшая». Хоккеисты команды Президента делятся эмоциями после выигрыша -7

Алексей Баранов, защитник команды Президента Беларуси:  
Всегда шум такой, поддержка сумасшедшая. Бывает, даже партнера не слышно, что он кричит.  

Итоговый счет на табло – 8:2. В 2021 году эта игра для обеих команд финальная, в следующий раз на лед выйдут только в январе.  

# Хоккей Беларуси # Михаил Грабовский # Олег Антоненко # Николай Лукашенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Не ожидали такого напора. Хоккейная команда Президента победила сборную Гомельской области в матче любительского турнира
04 декабря 2021 12:15

Не ожидали такого напора. Хоккейная команда Президента победила сборную Гомельской области в матче любительского турнира

«Сюда не так много людей ездит». Федерация хоккея Беларуси передала подарки в колонию для несовершеннолетних
03 декабря 2021 21:41

«Сюда не так много людей ездит». Федерация хоккея Беларуси передала подарки в колонию для несовершеннолетних

Ответили дважды, но до победы не дошло. «Витэн» проиграл в матче против «Тюмени» по мини-футболу
03 декабря 2021 21:36

Ответили дважды, но до победы не дошло. «Витэн» проиграл в матче против «Тюмени» по мини-футболу