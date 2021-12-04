Прямой эфир

Не ожидали такого напора. Хоккейная команда Президента победила сборную Гомельской области в матче любительского турнира

04 декабря 2021 12:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На льду «Олимпик-Арены» скрестили клюшки команды Президента и Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дружины делили первую и вторую строчку турнирной таблицы 15-го турнира среди любителей хоккея. Команда Президента в итоге сегодняшнего матча, 4 декабря, одержала победу.  

Не ожидали такого напора. Хоккейная команда Президента победила сборную Гомельской области в матче любительского турнира-1

До этой встречи обе команды дважды выигрывали. Соперничество принципиальное, победа нужна каждому. Первой шайбы болельщикам пришлось ждать больше половины первого периода, хотя голевых моментов у одних и у других ворот было много.  

Не ожидали такого напора. Хоккейная команда Президента победила сборную Гомельской области в матче любительского турнира-4

В итоге счет открыл капитан команды Президента Олег Антоненко. С голевой передачи сына Артема. Эта шайба может претендовать на звание самой красивой за время турнира.  

Не ожидали такого напора. Хоккейная команда Президента победила сборную Гомельской области в матче любительского турнира-7

На льду турнира – игроки, которые в разное время блистали на мировых аренах. Праздник для всех, кто любит хоккей.  

Не ожидали такого напора. Хоккейная команда Президента победила сборную Гомельской области в матче любительского турнира-10

Алексей Баранов, защитник команды Президента Беларуси:  
Игра тяжелая, скорости большие. Ребята хорошо бегут. На самом деле тяжело. Команда чувствует себя неплохо, счет доказывает – ведем в игре. Во втором будем добавлять однозначно. Пока не ожидали от них такого напора. Сейчас вкатились, уже будем выдавать.  

Не ожидали такого напора. Хоккейная команда Президента победила сборную Гомельской области в матче любительского турнира-13

Артем Устименко, игрок команды Гомельской области:  
Хорошая праздничная атмосфера. Играть в хоккей – в удовольствие. Все очень нравится, все хорошо. Хорошая поддержка, хорошее настроение. Класс! Здесь ребята поиграли много где. Поэтому сложно, но со всеми можно играть и бороться. Поэтому будем стараться играть и бороться.  

Не ожидали такого напора. Хоккейная команда Президента победила сборную Гомельской области в матче любительского турнира-16

Команда Президента выиграла со счетом 8:2. В 2021 году эта игра для обеих команд финальная, в следующий раз на лед выйдут только в январе.  

# Хоккей Беларуси # Олег Антоненко # Артем Устименко # Алексей Баранов # Артем Антоненко # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сюда не так много людей ездит». Федерация хоккея Беларуси передала подарки в колонию для несовершеннолетних
03 декабря 2021 21:41

«Сюда не так много людей ездит». Федерация хоккея Беларуси передала подарки в колонию для несовершеннолетних

Ответили дважды, но до победы не дошло. «Витэн» проиграл в матче против «Тюмени» по мини-футболу
03 декабря 2021 21:36

Ответили дважды, но до победы не дошло. «Витэн» проиграл в матче против «Тюмени» по мини-футболу

Победителя выявили только в серии буллитов. Итоги игры «Шахтёра» против «Бреста»
03 декабря 2021 21:35

Победителя выявили только в серии буллитов. Итоги игры «Шахтёра» против «Бреста»