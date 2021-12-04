Не ожидали такого напора. Хоккейная команда Президента победила сборную Гомельской области в матче любительского турнира

Новости Беларуси. На льду «Олимпик-Арены» скрестили клюшки команды Президента и Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дружины делили первую и вторую строчку турнирной таблицы 15-го турнира среди любителей хоккея. Команда Президента в итоге сегодняшнего матча, 4 декабря, одержала победу.

До этой встречи обе команды дважды выигрывали. Соперничество принципиальное, победа нужна каждому. Первой шайбы болельщикам пришлось ждать больше половины первого периода, хотя голевых моментов у одних и у других ворот было много.

В итоге счет открыл капитан команды Президента Олег Антоненко. С голевой передачи сына Артема. Эта шайба может претендовать на звание самой красивой за время турнира.

На льду турнира – игроки, которые в разное время блистали на мировых аренах. Праздник для всех, кто любит хоккей.

Алексей Баранов, защитник команды Президента Беларуси:

Игра тяжелая, скорости большие. Ребята хорошо бегут. На самом деле тяжело. Команда чувствует себя неплохо, счет доказывает – ведем в игре. Во втором будем добавлять однозначно. Пока не ожидали от них такого напора. Сейчас вкатились, уже будем выдавать.

Артем Устименко, игрок команды Гомельской области:

Хорошая праздничная атмосфера. Играть в хоккей – в удовольствие. Все очень нравится, все хорошо. Хорошая поддержка, хорошее настроение. Класс! Здесь ребята поиграли много где. Поэтому сложно, но со всеми можно играть и бороться. Поэтому будем стараться играть и бороться.