«Сюда не так много людей ездит». Федерация хоккея Беларуси передала подарки в колонию для несовершеннолетних

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси:

Детей надо поддерживать везде, неважно, в каком они месте сейчас находятся. Этим ребятам, этим детям, которые здесь, естественно, это надо делать, потому что сюда не так много людей ездит. Не так много людей проинформировано, что здесь происходит вообще, и поэтому, если удается такая возможность, то любым федерациям нужно поддерживать данные инициативы, идти навстречу, приезжать, встречаться, разговаривать. Потому что это большое дело. И вот этим детям, когда они отсюда будут уходить, будет гораздо проще социализироваться в обществе.