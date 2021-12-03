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«Сюда не так много людей ездит». Федерация хоккея Беларуси передала подарки в колонию для несовершеннолетних

03 декабря 2021 21:41
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Новости Беларуси. Федерация хоккея Беларуси стремится к развитию не только профессионального, но и массового спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Одним из новых проектов стало сотрудничество с исправительным учреждением № 2 города Бобруйска.  

«Сюда не так много людей ездит». Федерация хоккея Беларуси передала подарки в колонию для несовершеннолетних-1

Представители Федерации 3 декабря передали подарки для воспитанников единственной в Беларуси колонии для несовершеннолетних. Инициировал проект по улучшению материально-технической базы экс-глава Федерации, а ныне – сенатор Дмитрий Басков. Ряд клубов национального чемпионата предоставили в пользование комплекты игровой и тренировочной формы, а также хоккейный инвентарь.  

«Сюда не так много людей ездит». Федерация хоккея Беларуси передала подарки в колонию для несовершеннолетних-4

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси:  
Детей надо поддерживать везде, неважно, в каком они месте сейчас находятся. Этим ребятам, этим детям, которые здесь, естественно, это надо делать, потому что сюда не так много людей ездит. Не так много людей проинформировано, что здесь происходит вообще, и поэтому, если удается такая возможность, то любым федерациям нужно поддерживать данные инициативы, идти навстречу, приезжать, встречаться, разговаривать. Потому что это большое дело. И вот этим детям, когда они отсюда будут уходить, будет гораздо проще социализироваться в обществе.  

«Сюда не так много людей ездит». Федерация хоккея Беларуси передала подарки в колонию для несовершеннолетних-7

Учреждению в Бобруйске было презентовано более 15 наименований всего необходимого для хоккейной игры. Это шайбы, клюшки, коньки, нагрудники и спортивная одежда.  

# Государственная политика в области спорта # Андрей Башко # Дмитрий Басков # Фотофакт

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