Без второй ракетки мира. Определился состав женской сборной Беларуси на финальный турнир Кубка Федерации

Финальный этап пройдет в Праге с 1 по 6 ноября. Белоруски попали в группу В. В стартовый день им предстоит сразиться с Бельгией, а 4 ноября – с австралийками. В полуфинал выходит только победитель трио. Он сыграет с командой, занявшей первое место в группе A, в которую входят Франция, Канада и Россия.