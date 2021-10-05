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Без второй ракетки мира. Определился состав женской сборной Беларуси на финальный турнир Кубка Федерации

05 октября 2021 16:03
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Новости Беларуси. Определился состав женской сборной Беларуси на финальный турнир Кубка Федерации, который с нового сезона носит имя Билли Джин Кинг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Без второй ракетки мира. Определился состав женской сборной Беларуси на финальный турнир Кубка Федерации-1

В сборную национальной команды вошли Виктория Азаренко, Александра Саснович, Ольга Говорцова, Юлия Готовко и Лидия Морозова. Вторая ракетка планеты Арина Соболенко не сможет сыграть на турнире из-за положительного теста на коронавирус.

Без второй ракетки мира. Определился состав женской сборной Беларуси на финальный турнир Кубка Федерации-4

Финальный этап пройдет в Праге с 1 по 6 ноября. Белоруски попали в группу В. В стартовый день им предстоит сразиться с Бельгией, а 4 ноября – с австралийками. В полуфинал выходит только победитель трио. Он сыграет с командой, занявшей первое место в группе A, в которую входят Франция, Канада и Россия.

# Теннис # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Ольга Говорцова # Арина Соболенко # Юлия Готовко # Лидия Морозова # Фотофакт

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