Без второй ракетки мира. Определился состав женской сборной Беларуси на финальный турнир Кубка Федерации

Новости Беларуси. Определился состав женской сборной Беларуси на финальный турнир Кубка Федерации, который с нового сезона носит имя Билли Джин Кинг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Определился состав женской сборной Беларуси на финальный турнир Кубка Федерации, который с нового сезона носит имя Билли Джин Кинг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В сборную национальной команды вошли Виктория Азаренко, Александра Саснович, Ольга Говорцова, Юлия Готовко и Лидия Морозова. Вторая ракетка планеты Арина Соболенко не сможет сыграть на турнире из-за положительного теста на коронавирус.
Финальный этап пройдет в Праге с 1 по 6 ноября. Белоруски попали в группу В. В стартовый день им предстоит сразиться с Бельгией, а 4 ноября – с австралийками. В полуфинал выходит только победитель трио. Он сыграет с командой, занявшей первое место в группе A, в которую входят Франция, Канада и Россия.