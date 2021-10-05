Теннис. Ольга Говорцова прошла 1-й круг квалификационного отбора на турнире в Индиан-Уэллсе

Новости Беларуси. 138-я ракетка мира белоруска Ольга Говорцова успешно преодолела первый квалификационный барьер на турнире в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В трех сетах наша спортсменка обыграла японку Майо Хиби. Матч продолжался 1 час 45 минут. Отметим, что Говорцова исполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. Ее следующей соперницей станет представительница Казахстана Зарина Дияс, которая сейчас находится на 108-й строчке в рейтинге.