Прямой эфир

Теннис. Ольга Говорцова прошла 1-й круг квалификационного отбора на турнире в Индиан-Уэллсе

05 октября 2021 16:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 138-я ракетка мира белоруска Ольга Говорцова успешно преодолела первый квалификационный барьер на турнире в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Ольга Говорцова прошла 1-й круг квалификационного отбора на турнире в Индиан-Уэллсе-1

В трех сетах наша спортсменка обыграла японку Майо Хиби. Матч продолжался 1 час 45 минут. Отметим, что Говорцова исполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. Ее следующей соперницей станет представительница Казахстана Зарина Дияс, которая сейчас находится на 108-й строчке в рейтинге.

Теннис. Ольга Говорцова прошла 1-й круг квалификационного отбора на турнире в Индиан-Уэллсе-4

Напомним, ранее в турнире не смогла принять участие вторая ракетка планеты Арина Соболенко. Белоруска сдала положительный тест на коронавирус.

# Теннис # Ольга Говорцова # Майо Хиби # Зарина Дияс # Арина Соболенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Конечно, хотелось бы лучше». Белорусские тяжелоатлеты оценили своё выступление на ЧЕ в Финляндии
05 октября 2021 15:39

«Конечно, хотелось бы лучше». Белорусские тяжелоатлеты оценили своё выступление на ЧЕ в Финляндии

Завоевали 9 медалей. Белорусские акробаты вернулись на родину с чемпионата Европы в Италии
05 октября 2021 15:35

Завоевали 9 медалей. Белорусские акробаты вернулись на родину с чемпионата Европы в Италии

Главный тренер МФК «Столица» о победе над ЦКК: ошибок было предостаточно, темп игры достаточно низкий
04 октября 2021 20:46

Главный тренер МФК «Столица» о победе над ЦКК: ошибок было предостаточно, темп игры достаточно низкий