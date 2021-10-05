«Конечно, хотелось бы лучше». Белорусские тяжелоатлеты оценили своё выступление на ЧЕ в Финляндии

Новости Беларуси. Вернулись на родину тяжелоатлеты. Наши спортсмены весьма достойно выступили на юниорском чемпионате Европы в Финляндии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Большим золотом отличились Сергей Шаренков и Владимир Зайцев. А вице-чемпионкой континента стала Алина Щепанова. Серебром отметились Эдуард Зезюлин, Константин Куровский, Андрей Орленок, Диана Корчинская.

Сергей Шаренков, золотой призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике:

По результату, конечно, хотелось бы лучше. Была небольшая травма. Только восстанавливаюсь и планирую улучшить результат именно в килограммах, к чемпионату мира отобраться, если будет все хорошо. А если нет, в следующем году будет первенство мира среди юниоров. Хотелось бы его выиграть.