«Конечно, хотелось бы лучше». Белорусские тяжелоатлеты оценили своё выступление на ЧЕ в Финляндии
Новости Беларуси. Вернулись на родину тяжелоатлеты. Наши спортсмены весьма достойно выступили на юниорском чемпионате Европы в Финляндии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Большим золотом отличились Сергей Шаренков и Владимир Зайцев. А вице-чемпионкой континента стала Алина Щепанова. Серебром отметились Эдуард Зезюлин, Константин Куровский, Андрей Орленок, Диана Корчинская.
Сергей Шаренков, золотой призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике:
По результату, конечно, хотелось бы лучше. Была небольшая травма. Только восстанавливаюсь и планирую улучшить результат именно в килограммах, к чемпионату мира отобраться, если будет все хорошо. А если нет, в следующем году будет первенство мира среди юниоров. Хотелось бы его выиграть.
Эдуард Зезюлин, серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике:
Свое выступление оцениваю как более чем удовлетворительно. Конечно, собрал не лучшую сумму, но все же по меркам Олимпийских игр, которые прошли, собрал на семь килограммов больше, чем бронзовый медалист Олимпийских игр, что не может не радовать.