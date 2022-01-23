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Без проводов и с дезинфекцией багажа. Шеф белорусской миссии рассказал о предстоящей Олимпиаде в Пекине

23 января 2022 19:00
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Новости Беларуси. У нас в гостях шеф белорусской делегации Александр Гагиев. В программе «Неделя» на СТВ он рассказал, каковы функции шефа миссии и что он ожидает от Олимпиады в Пекине.

Шеф миссии занимается всем, что происходит в Олимпийской деревне  

Юлия Силипицкая, СТВ:   
Я очень рада, что вы все-таки ко мне приехали. В таком костюме, кстати. Алимбекова сказала, что просто снимать не хочется. Не хочется снимать костюм?  

Без проводов и с дезинфекцией багажа. Шеф белорусской миссии рассказал о предстоящей Олимпиаде в Пекине-1

Александр Гагиев, шеф миссии белорусской делегации на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине:  
Костюм очень удобный, поэтому, думаю, Алимбекова так написала, действительно ей понравилось.  

Юлия Силипицкая:  
У вас в коллекции будет уже третий костюм, как я понимаю?  

Александр Гагиев:  
Сочи, Бразилия. Да, третий комплект.  

Юлия Силипицкая:  
И третий, я так понимаю, талисман.  

Александр Гагиев:  
Да. Аистенок. Поедет со мной в Пекин.  

Без проводов и с дезинфекцией багажа. Шеф белорусской миссии рассказал о предстоящей Олимпиаде в Пекине-4

Юлия Силипицкая:  
Шеф миссии. Очень понятно, когда говоришь: я режиссер, я врач, я учитель. Шеф миссии – очень почетно звучит, ну так почетно, как генерал. А никто даже не может понять, какая функция у человека, который избран шефом миссии. Вам не привыкать, вы знаете. Раскройте нам секрет.  

Александр Гагиев:  
На нашем языке можно сказать, что это руководитель делегации. Фактически занимаешься полностью всем, что происходит в Олимпийской деревне, на Олимпиаде. Во-первых, мы вылетаем самыми первыми туда.  

Юлия Силипицкая:  
Самыми первыми из всех участников?  

В Рио-де-Жанейро мы осваивались на местности, вплоть до того, что искали постельное белье

Александр Гагиев:  
Из всех участников, из всей нашей делегации. У нас летит 4 человека. Как это было для меня в Рио-де-Жанейро, мы осваивались на местности, вплоть до того, что искали постельное белье и обживались, и убирались.  

Юлия Силипицкая:  
Вы покупали постельное белье?  

Без проводов и с дезинфекцией багажа. Шеф белорусской миссии рассказал о предстоящей Олимпиаде в Пекине-7

Александр Гагиев:  
Нет, одалживали в соседних домах, потому что где-то было, где-то не было. В Рио была такая ситуация, что не совсем готовы были объекты к началу Олимпиады. Помню нашим баскетболисткам приходилось... и мыли, и чистили, и вымывали. И со швабрами, и с тряпками, со всем остальным. Надеюсь, в Китае такого не будет. В Китае новые есть моменты, с которыми надо тоже жить и осваиваться. Это ковидные все протоколы, которые надо соблюдать. Наша задача  за эти несколько дней ознакомиться со всеми нюансами, с объектами, где что находится, как перемещаться, какие у нас будут машины. Я уже знаю, что у нас будет 5 машин.  

Юлия Силипицкая:  
Именно машин?  

Александр Гагиев:  
Машин с водителями, которые будут обслуживать нашу делегацию. Одна машина будет находиться внизу в Пекине, там где будут наши конькобежцы, и 4 машины будут наверху.  

Юлия Силипицкая:  
То есть они будут только белорусские?  

Александр Гагиев:  
Они будут закреплены за нами, и по нашему требованию они будут нас доставлять, куда будет необходимо.  

Без проводов и с дезинфекцией багажа. Шеф белорусской миссии рассказал о предстоящей Олимпиаде в Пекине-10

Юлия Силипицкая:  
Бесплатно?  

Александр Гагиев:  
Конечно.  

Юлия Силипицкая:  
Постель же забирали в Рио, вдруг вам счет выставят?  

Александр Гагиев:  
Мы, наверное, далековато находились, поэтому в Рио до нас многое не дошло, приходилось самим активничать и что-то находить. Я думаю, что такого не будет в Китае. Я думаю, что там будет все готово. Здесь больше смущают и настораживают ковидные дела.  

Смущают ковидные ограничения. Определенное неудобство будет и для спортсменов  

Юлия Силипицкая:  
Что больше всего смущает?  

Александр Гагиев:  
Смущают ковидные ограничения. Даже если взять Токио, все намного жестче, все будет по требованиям так, что определенное неудобство будет и для спортсменов, и для официальных лиц.  

Без проводов и с дезинфекцией багажа. Шеф белорусской миссии рассказал о предстоящей Олимпиаде в Пекине-13

Юлия Силипицкая:  
Будут брать тест с багажа на ковид.  

Александр Гагиев:  
Был случай уже, когда летели из какой-то страны люди, на ручной клади обнаружили ковид и их посадили на карантин.  

Юлия Силипицкая:  
То есть все-таки могут взять?  

Александр Гагиев:  
Это все может быть.  

Юлия Силипицкая:  
Вы готовы к этому? Я так понимаю, что вы будете оборачивать багаж каким-то образом?  

Александр Гагиев:  
Елена Анатольевна нашла установку, последнее ноу-хау, ее будут ставить в НОКе. Все сумки будем свозить туда, там будем обрабатывать их. У этого оборудования есть специальный сертификат, что убивает именно ковид, а не какие-то еще микробы. Дальше все будем оборачивать пленкой. Минимизируем хотя бы то, чтобы с нами не случилось чего-то непредвиденного.  

Юлия Силипицкая:  
Какие еще опасения у вас существуют?  

Без проводов и с дезинфекцией багажа. Шеф белорусской миссии рассказал о предстоящей Олимпиаде в Пекине-16

Трасса незнакомая, никто там не бежал, никто не участвовал. Предолимпийской недели не было  

Александр Гагиев:  
Опасения, что на сегодняшний день объект, который на высоте находится, никто не видел. То есть трасса незнакомая, никто там не бежал, никто не участвовал. Предолимпийской недели в связи с ковидом не было. Едем в такую неизвестность. На Олимпиаде все разделы работы и сама работа вдохновляют, такое событие и сама атмосфера на Олимпиаде. Конечно, не было еще возможности поучаствовать в Олимпиаде с ковидными ограничениями, в Токио меня не было. Надеюсь, что это сильно не повлияет на саму атмосферу Олимпиады.  

Юлия Силипицкая:  
Вы же помните, что у вас теперь респираторы бесклапанные даже?  

Александр Гагиев:  
Да, китайцы боятся, что через клапан может попасть ковид. Поэтому у них даже клапана не должно быть.  

Юлия Силипицкая:  
Скоро, может, Gucci или Dior придумают красивые маски без клапана. У вас трое детей, вы прекрасный муж и отец. Все у вас спланировано, я так понимаю. И поэтому все успешно. Сколько вы в браке, кстати?  

Александр Гагиев:  
25 лет будет в этом году.  

Юлия Силипицкая:  
Это очень большой срок, и мне кажется, что для сегодняшней молодежи вы прямо пример такой устойчивого, классного человека. Может, поэтому у вас так все хорошо получается? И в Раубичах. Да где бы вы ни были, у вас все получается. Я абсолютно уверена, что на Олимпиаде тоже получится.  

Александр Гагиев:  
Мне бы этого очень этого хотелось, чтобы получилось не у меня, а в первую очередь получилось у наших спортсменов.  

Юлия Силипицкая: 
А кстати шеф миссии – это командно или все-таки это единица?  

Без проводов и с дезинфекцией багажа. Шеф белорусской миссии рассказал о предстоящей Олимпиаде в Пекине-19

Александр Гагиев:  
Это единица в команде. В общей команде.  

Юлия Силипицкая:  
Вот вы бы себя с кем сравнили, если в игровом виде спорта. С центровым?  

Александр Гагиев:  
Наверное, с капитаном.  

Юлия Силипицкая:  
Тоже хорошо. Что самое главное будет в Китае, если не брать медали?

Атмосфера, надеюсь, будет торжественная. Китайцы обещают провести одну из лучших Олимпиад

Александр Гагиев:  
Наверное, сами соревнования. А медали уже как выходящее из этого, надеюсь, что они будут. Сама атмосфера, надеюсь, будет такая очень торжественная, очень волнующая. Китайцы обещают провести одну из лучших Олимпиад. Не знаю, насколько это в условиях ковида получится. Посмотрим.  

Юлия Силипицкая:   
Как настроены наши ребята?  

Александр Гагиев:    
Сложно сказать. У нас зимняя Олимпиада, всегда не получается собрать всех вместе, все находятся на различных объектах.  

Юлия Силипицкая:  
Идут соревнования еще, насколько я знаю.  

Александр Гагиев:  
Биатлон еще идет, фристайл недавно закончил. Лыжники у нас в Раубичах находятся до вылета. Все находятся по мероприятиям. И собрать команду, как это летом получается, и сделать какие-то проводы не предоставляется возможным.  

Юлия Силипицкая:  
То есть проводов как таковых не будет?  

Александр Гагиев:  
Невозможно их сделать. Надеюсь, что будет торжественный прием, если будет повод.  

Юлия Силипицкая:  
Мы надеемся тоже на этот повод. Как нам стало известно, сейчас уже отправятся в Пекин не 28 человек, а 29. Во фристайле есть единица, освободилась, я так понимаю, это Анастасия Андриянова. Подтвердите.  

Александр Гагиев:
29 человек, да. Нам давали квоту еще одну на лыжные гонки, но, к сожалению, нет достойных спортсменов, чтобы сегодня везти по лыжным гонкам, именно в женской команде.  

Юлия Силипицкая:  
Надо ли везти на Олимпийские игры те виды спорта, которые, мы знаем, не принесут пьедестала? Не потому, что плохие спортсмены, а очень высокая конкуренция. Надо ли?  

Без проводов и с дезинфекцией багажа. Шеф белорусской миссии рассказал о предстоящей Олимпиаде в Пекине-22

Когда человек завоевывает лицензию, шанс надо давать, потому что это у человека, может, раз в жизни  

Александр Гагиев:  
Вы знаете, это обсуждается каждую Олимпиаду, стоит ли везти, не стоит. Попадание само на Олимпиаду – это очень большое собыитие для каждого спортсмена. На мой взгляд, если человек завоевал это право, не просто дали квоту, как у нас у лыжников добавили, это не завоеванная лицензия, а когда человек завоевывает лицензию, мне кажется, шанс надо давать, потому что это у человека, может, раз в жизни. Он шел всю жизнь, и тут есть такая возможность поучаствовать в Олимпиаде. Мне кажется, шанс надо давать.  

Юлия Силипицкая:  
Вы сожалеете, что нет нашей хоккейной команды в Пекине?  

Александр Гагиев:  
Я думаю, не только я, наверное, все сожалеют, что нет нашей хоккейной команды. К сожалению, третий олимпийский цикл пропускаем в хоккее. Я надеюсь, что с учетом успешного выступления нашей молодежи, сегодня и U-20 вышла в высший дивизион, радует и U-18, U-17, все команды выступили достойно в этом сезоне. Постоянно U-18 в топ сильнейших, пятые, шестые места занимают в последние годы. Молодое поколение – все-таки к следующему олимпийскому циклу будет хоккей на Олимпиаде.  

Юлия Силипицкая:  
Очень долго шел к своей мечте Минин. Мы можем верить в то, что и там вполне возможно ввяжемся в гонку за медали?  

Александр Гагиев:  
Знаете, Олимпиада – это особенный старт, где можно ожидать все что угодно. Я бы не сбрасывал со счетов. По конькам такая позитивная ситуация. Она обусловлена тем, что нет у них, может, явно выраженных лидеров. Головатюк, Зуева неплохие результаты показывают. Я имею в виду, что они там не сильнейшие явно, на мировом уровне. Но вместе с тем они прибавляют. И это видно, и вот этот командный дух. У них скамейка неплохая на сегодняшний день молодежи. Видно, что система работает. Я думаю, свои плоды это даст. Сегодня главная задача – долететь на Олимпиаду. Когда мы окажемся в пузыре и все долетят в полном составе, тогда можно будет выдохнуть и уже ставить задачи, чтобы подготовиться и подойти каждому ответственно к старту, чтобы в максимальном состоянии показать все, на что они способны.  

Юлия Силипицкая:   
То есть на сегодняшний день, задача № 1 – это долететь. Я правильно вас понимаю?  

Без проводов и с дезинфекцией багажа. Шеф белорусской миссии рассказал о предстоящей Олимпиаде в Пекине-25

Я ожидаю достойного выступления нашей команды  

Александр Гагиев:  
К сожалению, да.  

Юлия Силипицкая:  
Такая необычная задача.  

Александр Гагиев:  
Такие условия, что уже долететь... Как мне сегодня в НОКе один человек сказал: когда долетите, не забудьте сделать дырочку, уже можно повесить медаль, что вы туда долетели.  

Юлия Силипицкая:  
Шоколадную.  

Александр Гагиев:  
Хотя бы шоколадную.  

Юлия Силипицкая:  
Тогда у меня последний вопрос. Чего вы ожидаете от предстоящей Олимпиады?  

Александр Гагиев:  
Я ожидаю достойного выступления нашей команды.  

# Зимняя Олимпиада # Юлия Силипицкая # Александр Гагиев # Динара Алимбекова-Смольская # Игнат Головатюк # Марина Зуева # Сергей Минин # Анастасия Андриянова # Фотофакт

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