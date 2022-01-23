Без проводов и с дезинфекцией багажа. Шеф белорусской миссии рассказал о предстоящей Олимпиаде в Пекине

Новости Беларуси. У нас в гостях шеф белорусской делегации Александр Гагиев. В программе «Неделя» на СТВ он рассказал, каковы функции шефа миссии и что он ожидает от Олимпиады в Пекине. Шеф миссии занимается всем, что происходит в Олимпийской деревне Юлия Силипицкая, СТВ:

Я очень рада, что вы все-таки ко мне приехали. В таком костюме, кстати. Алимбекова сказала, что просто снимать не хочется. Не хочется снимать костюм?

Александр Гагиев, шеф миссии белорусской делегации на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине:

Костюм очень удобный, поэтому, думаю, Алимбекова так написала, действительно ей понравилось. Юлия Силипицкая:

У вас в коллекции будет уже третий костюм, как я понимаю? Александр Гагиев:

Сочи, Бразилия. Да, третий комплект. Юлия Силипицкая:

И третий, я так понимаю, талисман. Александр Гагиев:

Да. Аистенок. Поедет со мной в Пекин.

Юлия Силипицкая:

Шеф миссии. Очень понятно, когда говоришь: я режиссер, я врач, я учитель. Шеф миссии – очень почетно звучит, ну так почетно, как генерал. А никто даже не может понять, какая функция у человека, который избран шефом миссии. Вам не привыкать, вы знаете. Раскройте нам секрет. Александр Гагиев:

На нашем языке можно сказать, что это руководитель делегации. Фактически занимаешься полностью всем, что происходит в Олимпийской деревне, на Олимпиаде. Во-первых, мы вылетаем самыми первыми туда. Юлия Силипицкая:

Самыми первыми из всех участников? В Рио-де-Жанейро мы осваивались на местности, вплоть до того, что искали постельное белье Александр Гагиев:

Из всех участников, из всей нашей делегации. У нас летит 4 человека. Как это было для меня в Рио-де-Жанейро, мы осваивались на местности, вплоть до того, что искали постельное белье и обживались, и убирались. Юлия Силипицкая:

Вы покупали постельное белье?

Александр Гагиев:

Нет, одалживали в соседних домах, потому что где-то было, где-то не было. В Рио была такая ситуация, что не совсем готовы были объекты к началу Олимпиады. Помню нашим баскетболисткам приходилось... и мыли, и чистили, и вымывали. И со швабрами, и с тряпками, со всем остальным. Надеюсь, в Китае такого не будет. В Китае новые есть моменты, с которыми надо тоже жить и осваиваться. Это ковидные все протоколы, которые надо соблюдать. Наша задача – за эти несколько дней ознакомиться со всеми нюансами, с объектами, где что находится, как перемещаться, какие у нас будут машины. Я уже знаю, что у нас будет 5 машин. Юлия Силипицкая:

Именно машин? Александр Гагиев:

Машин с водителями, которые будут обслуживать нашу делегацию. Одна машина будет находиться внизу в Пекине, там где будут наши конькобежцы, и 4 машины будут наверху. Юлия Силипицкая:

То есть они будут только белорусские? Александр Гагиев:

Они будут закреплены за нами, и по нашему требованию они будут нас доставлять, куда будет необходимо.

Юлия Силипицкая:

Бесплатно? Александр Гагиев:

Конечно. Юлия Силипицкая:

Постель же забирали в Рио, вдруг вам счет выставят? Александр Гагиев:

Мы, наверное, далековато находились, поэтому в Рио до нас многое не дошло, приходилось самим активничать и что-то находить. Я думаю, что такого не будет в Китае. Я думаю, что там будет все готово. Здесь больше смущают и настораживают ковидные дела. Смущают ковидные ограничения. Определенное неудобство будет и для спортсменов Юлия Силипицкая:

Что больше всего смущает? Александр Гагиев:

Смущают ковидные ограничения. Даже если взять Токио, все намного жестче, все будет по требованиям так, что определенное неудобство будет и для спортсменов, и для официальных лиц.

Юлия Силипицкая:

Будут брать тест с багажа на ковид. Александр Гагиев:

Был случай уже, когда летели из какой-то страны люди, на ручной клади обнаружили ковид и их посадили на карантин. Юлия Силипицкая:

То есть все-таки могут взять? Александр Гагиев:

Это все может быть. Юлия Силипицкая:

Вы готовы к этому? Я так понимаю, что вы будете оборачивать багаж каким-то образом? Александр Гагиев:

Елена Анатольевна нашла установку, последнее ноу-хау, ее будут ставить в НОКе. Все сумки будем свозить туда, там будем обрабатывать их. У этого оборудования есть специальный сертификат, что убивает именно ковид, а не какие-то еще микробы. Дальше все будем оборачивать пленкой. Минимизируем хотя бы то, чтобы с нами не случилось чего-то непредвиденного. Юлия Силипицкая:

Какие еще опасения у вас существуют?

Трасса незнакомая, никто там не бежал, никто не участвовал. Предолимпийской недели не было Александр Гагиев:

Опасения, что на сегодняшний день объект, который на высоте находится, никто не видел. То есть трасса незнакомая, никто там не бежал, никто не участвовал. Предолимпийской недели в связи с ковидом не было. Едем в такую неизвестность. На Олимпиаде все разделы работы и сама работа вдохновляют, такое событие и сама атмосфера на Олимпиаде. Конечно, не было еще возможности поучаствовать в Олимпиаде с ковидными ограничениями, в Токио меня не было. Надеюсь, что это сильно не повлияет на саму атмосферу Олимпиады. Юлия Силипицкая:

Вы же помните, что у вас теперь респираторы бесклапанные даже? Александр Гагиев:

Да, китайцы боятся, что через клапан может попасть ковид. Поэтому у них даже клапана не должно быть. Юлия Силипицкая:

Скоро, может, Gucci или Dior придумают красивые маски без клапана. У вас трое детей, вы прекрасный муж и отец. Все у вас спланировано, я так понимаю. И поэтому все успешно. Сколько вы в браке, кстати? Александр Гагиев:

25 лет будет в этом году. Юлия Силипицкая:

Это очень большой срок, и мне кажется, что для сегодняшней молодежи вы прямо пример такой устойчивого, классного человека. Может, поэтому у вас так все хорошо получается? И в Раубичах. Да где бы вы ни были, у вас все получается. Я абсолютно уверена, что на Олимпиаде тоже получится. Александр Гагиев:

Мне бы этого очень этого хотелось, чтобы получилось не у меня, а в первую очередь получилось у наших спортсменов. Юлия Силипицкая:

А кстати шеф миссии – это командно или все-таки это единица?

Александр Гагиев:

Это единица в команде. В общей команде. Юлия Силипицкая:

Вот вы бы себя с кем сравнили, если в игровом виде спорта. С центровым? Александр Гагиев:

Наверное, с капитаном. Юлия Силипицкая:

Тоже хорошо. Что самое главное будет в Китае, если не брать медали? Атмосфера, надеюсь, будет торжественная. Китайцы обещают провести одну из лучших Олимпиад Александр Гагиев:

Наверное, сами соревнования. А медали уже как выходящее из этого, надеюсь, что они будут. Сама атмосфера, надеюсь, будет такая очень торжественная, очень волнующая. Китайцы обещают провести одну из лучших Олимпиад. Не знаю, насколько это в условиях ковида получится. Посмотрим. Юлия Силипицкая:

Как настроены наши ребята? Александр Гагиев:

Сложно сказать. У нас зимняя Олимпиада, всегда не получается собрать всех вместе, все находятся на различных объектах. Юлия Силипицкая:

Идут соревнования еще, насколько я знаю. Александр Гагиев:

Биатлон еще идет, фристайл недавно закончил. Лыжники у нас в Раубичах находятся до вылета. Все находятся по мероприятиям. И собрать команду, как это летом получается, и сделать какие-то проводы не предоставляется возможным. Юлия Силипицкая:

То есть проводов как таковых не будет? Александр Гагиев:

Невозможно их сделать. Надеюсь, что будет торжественный прием, если будет повод. Юлия Силипицкая:

Мы надеемся тоже на этот повод. Как нам стало известно, сейчас уже отправятся в Пекин не 28 человек, а 29. Во фристайле есть единица, освободилась, я так понимаю, это Анастасия Андриянова. Подтвердите. Александр Гагиев:

29 человек, да. Нам давали квоту еще одну на лыжные гонки, но, к сожалению, нет достойных спортсменов, чтобы сегодня везти по лыжным гонкам, именно в женской команде. Юлия Силипицкая:

Надо ли везти на Олимпийские игры те виды спорта, которые, мы знаем, не принесут пьедестала? Не потому, что плохие спортсмены, а очень высокая конкуренция. Надо ли?

Когда человек завоевывает лицензию, шанс надо давать, потому что это у человека, может, раз в жизни Александр Гагиев:

Вы знаете, это обсуждается каждую Олимпиаду, стоит ли везти, не стоит. Попадание само на Олимпиаду – это очень большое собыитие для каждого спортсмена. На мой взгляд, если человек завоевал это право, не просто дали квоту, как у нас у лыжников добавили, это не завоеванная лицензия, а когда человек завоевывает лицензию, мне кажется, шанс надо давать, потому что это у человека, может, раз в жизни. Он шел всю жизнь, и тут есть такая возможность поучаствовать в Олимпиаде. Мне кажется, шанс надо давать. Юлия Силипицкая:

Вы сожалеете, что нет нашей хоккейной команды в Пекине? Александр Гагиев:

Я думаю, не только я, наверное, все сожалеют, что нет нашей хоккейной команды. К сожалению, третий олимпийский цикл пропускаем в хоккее. Я надеюсь, что с учетом успешного выступления нашей молодежи, сегодня и U-20 вышла в высший дивизион, радует и U-18, U-17, все команды выступили достойно в этом сезоне. Постоянно U-18 в топ сильнейших, пятые, шестые места занимают в последние годы. Молодое поколение – все-таки к следующему олимпийскому циклу будет хоккей на Олимпиаде. Юлия Силипицкая:

Очень долго шел к своей мечте Минин. Мы можем верить в то, что и там вполне возможно ввяжемся в гонку за медали? Александр Гагиев:

Знаете, Олимпиада – это особенный старт, где можно ожидать все что угодно. Я бы не сбрасывал со счетов. По конькам такая позитивная ситуация. Она обусловлена тем, что нет у них, может, явно выраженных лидеров. Головатюк, Зуева неплохие результаты показывают. Я имею в виду, что они там не сильнейшие явно, на мировом уровне. Но вместе с тем они прибавляют. И это видно, и вот этот командный дух. У них скамейка неплохая на сегодняшний день молодежи. Видно, что система работает. Я думаю, свои плоды это даст. Сегодня главная задача – долететь на Олимпиаду. Когда мы окажемся в пузыре и все долетят в полном составе, тогда можно будет выдохнуть и уже ставить задачи, чтобы подготовиться и подойти каждому ответственно к старту, чтобы в максимальном состоянии показать все, на что они способны. Юлия Силипицкая:

То есть на сегодняшний день, задача № 1 – это долететь. Я правильно вас понимаю?