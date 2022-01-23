«Готов выступать на лучшем уровне». Белорусские конькобежцы поделились планами на Пекин

Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы разделились. Одни, те кто постарше, последний этап подготовки к китайской Олимпиаде провели в Италии, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Подробности в видеоматериале.

Евгения Воробьева, конькобежка национальной команды Беларуси:

Это моя первая Олимпиада. Все идет по плану, тренируемся. Устали, но надеюсь, у на все получится.

Анна Нифонтова, конькобежка национальной команды Беларуси:

Мы сейчас тренируемся на высокогорье, в Коллальбо, и показываем очень быстрые секунды. Я уверена, что на Олимпиаде у нас все будет хорошо.

Екатерина Слоева, конькобежка национальной команды Беларуси:

Очень много работы переворотили. Надеюсь, что это все удастся воплотить в результат на Олимпиаде.

Марина Зуева, конькобежка национальной команды Беларуси:

Подготовка идет по плану. Хотелось бы сейчас отдохнуть и чувствовать себя уверенно.

Игнат Головатюк, конькобежец национальной команды Беларуси:

Чувствую себя хорошо, готов выступать на своем лучшем уровне. Надеюсь, что у нас все получится. Желаю нам всем удачи, и назад вернемся и порадуем наших зрителей.