«Готов выступать на лучшем уровне». Белорусские конькобежцы поделились планами на Пекин

Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы разделились. Одни, те кто постарше, последний этап подготовки к китайской Олимпиаде провели в Италии, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы разделились. Одни, те кто постарше, последний этап подготовки к китайской Олимпиаде провели в Италии, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Подробности в видеоматериале.
Евгения Воробьева, конькобежка национальной команды Беларуси:
Это моя первая Олимпиада. Все идет по плану, тренируемся. Устали, но надеюсь, у на все получится.
Анна Нифонтова, конькобежка национальной команды Беларуси:
Мы сейчас тренируемся на высокогорье, в Коллальбо, и показываем очень быстрые секунды. Я уверена, что на Олимпиаде у нас все будет хорошо.
Екатерина Слоева, конькобежка национальной команды Беларуси:
Очень много работы переворотили. Надеюсь, что это все удастся воплотить в результат на Олимпиаде.
Марина Зуева, конькобежка национальной команды Беларуси:
Подготовка идет по плану. Хотелось бы сейчас отдохнуть и чувствовать себя уверенно.
Игнат Головатюк, конькобежец национальной команды Беларуси:
Чувствую себя хорошо, готов выступать на своем лучшем уровне. Надеюсь, что у нас все получится. Желаю нам всем удачи, и назад вернемся и порадуем наших зрителей.
Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:
Если ребята надеются на хорошее выступление, потому что они еще молодые и мечтают, то тренер доволен проделанной работой в предолимпийский период и не надеется, а уверен в их хорошем выступлении.
В чем выступит команда на зимней Олимпиаде – смотрите здесь.