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«Готов выступать на лучшем уровне». Белорусские конькобежцы поделились планами на Пекин

23 января 2022 18:31
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Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы разделились. Одни, те кто постарше, последний этап подготовки к китайской Олимпиаде провели в Италии, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

«Готов выступать на лучшем уровне». Белорусские конькобежцы поделились планами на Пекин-1

Подробности в видеоматериале.

«Готов выступать на лучшем уровне». Белорусские конькобежцы поделились планами на Пекин-4

Евгения Воробьева, конькобежка национальной команды Беларуси:
Это моя первая Олимпиада. Все идет по плану, тренируемся. Устали, но надеюсь, у на все получится.

«Готов выступать на лучшем уровне». Белорусские конькобежцы поделились планами на Пекин-7

Анна Нифонтова, конькобежка национальной команды Беларуси:
Мы сейчас тренируемся на высокогорье, в Коллальбо, и показываем очень быстрые секунды. Я уверена, что на Олимпиаде у нас все будет хорошо.

«Готов выступать на лучшем уровне». Белорусские конькобежцы поделились планами на Пекин-10

Екатерина Слоева, конькобежка национальной команды Беларуси:
Очень много работы переворотили. Надеюсь, что это все удастся воплотить в результат на Олимпиаде.

«Готов выступать на лучшем уровне». Белорусские конькобежцы поделились планами на Пекин-13

Марина Зуева, конькобежка национальной команды Беларуси:
Подготовка идет по плану. Хотелось бы сейчас отдохнуть и чувствовать себя уверенно.

«Готов выступать на лучшем уровне». Белорусские конькобежцы поделились планами на Пекин-16

Игнат Головатюк, конькобежец национальной команды Беларуси:
Чувствую себя хорошо, готов выступать на своем лучшем уровне. Надеюсь, что у нас все получится. Желаю нам всем удачи, и назад вернемся и порадуем наших зрителей.

«Готов выступать на лучшем уровне». Белорусские конькобежцы поделились планами на Пекин-19

Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:
Если ребята надеются на хорошее выступление, потому что они еще молодые и мечтают, то тренер доволен проделанной работой в предолимпийский период и не надеется, а уверен в их хорошем выступлении.

В чем выступит команда на зимней Олимпиаде – смотрите здесь.

# Зимняя Олимпиада # Евгения Воробьева # Сергей Минин # Анна Нифонтова # Екатерина Слоева # Марина Зуева # Игнат Головатюк # Фотофакт

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