Теннис. Азаренко не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

Новости Беларуси. На Кубке Европы по горнолыжному спорту, который принимала Швейцария, наша Мария Шканова смогла показать лучший результат в сезоне – 11-я позиция в слаломе, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. До Пекина белоруска планирует выступить еще на двух международных стартах.

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля и завершится 20-го. Медали будут разыграны в семи видах спорта, в 109 дисциплинах. Талисманом игр является панда Бин Двэнь Двэнь в костюме из волшебного льда. Китай – единственная страна, которая получила право принять как летние, так и зимние Олимпийские игры. Состязания пройдут как на ранее построенных, так и на новых стадионах. В трех городах: Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу.