Сборная Беларуси по конькобежному спорту показала, в чём выступит на зимней Олимпиаде

Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы разделились. Одни, те кто постарше, последний этап подготовки к китайской Олимпиаде провели в Италии, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы разделились. Одни, те кто постарше, последний этап подготовки к китайской Олимпиаде провели в Италии, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
А после представили стартовую олимпийскую форму, точнее – комбинезоны.
Поздно вечером ребята возвращаются, чтобы 27 января отправиться в Пекин.
Подробности в видеоматериале.