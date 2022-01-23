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Сборная Беларуси по конькобежному спорту показала, в чём выступит на зимней Олимпиаде

23 января 2022 18:49
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Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы разделились. Одни, те кто постарше, последний этап подготовки к китайской Олимпиаде провели в Италии, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.  

Сборная Беларуси по конькобежному спорту показала, в чём выступит на зимней Олимпиаде-1

А после представили стартовую олимпийскую форму, точнее – комбинезоны.  

Сборная Беларуси по конькобежному спорту показала, в чём выступит на зимней Олимпиаде-4

Поздно вечером ребята возвращаются, чтобы 27 января отправиться в Пекин.  

Сборная Беларуси по конькобежному спорту показала, в чём выступит на зимней Олимпиаде-7

Подробности в видеоматериале.  

# Зимняя Олимпиада # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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