Белорусы завоевали два золота на этапе Кубка России по конькобежному спорту

В забеге на 500 метров не было равных Анне Доморацкой. Екатерина Слоева, Евгения Воробьева и Анна Доморацкая стали лучшими в командном спринте. Также на дистанции 500 метров у мужчин бронзовую награду завоевал Игнат Головатюк, у женщин на аналогичной дистанции также бронза у Екатерины Слоевой. В забеге на 3 тысячи метров серебряным призером стала Марина Зуева. А в мужском командном спринте белорусы завоевали серебряную и бронзовую награды.