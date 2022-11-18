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Белорусы завоевали два золота на этапе Кубка России по конькобежному спорту

18 ноября 2022 15:43
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Две золотые награды завоевали белорусские атлеты на втором этапе Кубка России по конькобежному спорту в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы завоевали два золота на этапе Кубка России по конькобежному спорту-1

В забеге на 500 метров не было равных Анне Доморацкой. Екатерина Слоева, Евгения Воробьева и Анна Доморацкая стали лучшими в командном спринте. Также на дистанции 500 метров у мужчин бронзовую награду завоевал Игнат Головатюк, у женщин на аналогичной дистанции также бронза у Екатерины Слоевой. В забеге на 3 тысячи метров серебряным призером стала Марина Зуева. А в мужском командном спринте белорусы завоевали серебряную и бронзовую награды.

# Спортивные соревнования # Игнат Головатюк # Екатерина Слоева # Евгения Воробьева # Анна Доморацкая # Марина Зуева # Фотофакт

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