Прямой эфир

«Динамо» проиграло российской «Сибири» в рамках розыгрыша КХЛ

17 ноября 2022 19:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хоккеисты минского «Динамо» провели стартовый матч домашней серии в рамках розыгрыша КХЛ. В соперниках значилась «Сибирь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо» проиграло российской «Сибири» в рамках розыгрыша КХЛ-1

Дружины представляли разные конференции, поэтому очного соперничества за плей-офф не ведут. Но и одним, и другим необходимо было набирать очки. Хозяева результативно стартовали. Реализовали большинство и благодаря усилиям Владимира Алистрова повели – 1:0. Во второй 20-минутке зубры создавали один момент за другим, однако довести дело до взятия ворот не могли. Вратарь гостей был на высоте. В итоге на исходе периода наши пропустили – «динамовцев» наказал Основин. Основное время матча завершилось с ничейным счетом 1:1. А в овертайме Тэйлор Бек принес «Сибири» победу – 2:1.

# Хоккей # Вячеслав Основин # Владимир Алистров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Волейбол. Результаты выступления юниорских сборных Беларуси в Молодёжной лиге России
17 ноября 2022 18:58

Волейбол. Результаты выступления юниорских сборных Беларуси в Молодёжной лиге России

Белорусам запретили участие в Паралимпиаде и не только. Что будут делать в НПК – подробности резонансного решения
17 ноября 2022 18:49

Белорусам запретили участие в Паралимпиаде и не только. Что будут делать в НПК – подробности резонансного решения

Белорус Илья Усов заработал первый результативный балл в Американской хоккейной лиге
17 ноября 2022 18:04

Белорус Илья Усов заработал первый результативный балл в Американской хоккейной лиге