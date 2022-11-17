«Динамо» проиграло российской «Сибири» в рамках розыгрыша КХЛ

Дружины представляли разные конференции, поэтому очного соперничества за плей-офф не ведут. Но и одним, и другим необходимо было набирать очки. Хозяева результативно стартовали. Реализовали большинство и благодаря усилиям Владимира Алистрова повели – 1:0. Во второй 20-минутке зубры создавали один момент за другим, однако довести дело до взятия ворот не могли. Вратарь гостей был на высоте. В итоге на исходе периода наши пропустили – «динамовцев» наказал Основин. Основное время матча завершилось с ничейным счетом 1:1. А в овертайме Тэйлор Бек принес «Сибири» победу – 2:1.