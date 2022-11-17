Волейбол. Результаты выступления юниорских сборных Беларуси в Молодёжной лиге России

Юниорская сборная Беларуси по волейболу в заключительном поединке 3-го тура Молодежной лиги России, который принимает город Сосновый Бор, уступила казанскому «Зениту-УОР» –2:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, на данном этапе лиги в шести матчах белорусские волейболисты одержали три победы. Наши парни на данный момент занимают на турнире 11-е место среди 16-ти команд. Очередные поединки дружина Андрея Михневича сыграет в декабре в Сургуте.

17 ноября женская юниорская команда Беларуси стартовала во 2-м туре Молодежной лиги. Игры этого этапа проходят в Нижнем Новгороде. Наши девушки встречались с «Ленинградкой-2». Матч выдался напряженным и боевым. В итоге белоруски одержали победу со счетом 3:2.