Белорусские футболисты обыграли команду Сирии. Единственный гол принёс игрок противника

Отметим, соперник в рейтинге FIFA находится на 90-м месте. Беларусь в этом списке 97-я. Белорусская сборная по ходу матча выглядела мобильнее и острее, однако хромала реализация моментов. Команде Георгия Кондратьева так и не удалось забить самостоятельно. В этом им помогли сирийцы. На 81-й минуте матча после подачи белорусами углового в свои ворота мяч срезал Таер Крума. Таким образом наша команда одержала победу с минимальным счетом 1:0.