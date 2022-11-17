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Белорусские футболисты обыграли команду Сирии. Единственный гол принёс игрок противника

17 ноября 2022 19:20
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Футбольная сборная Беларуси провела в Дубае очередной товарищеский поединок. Команда Георгия Кондратьева сражалась против дружины Сирии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские футболисты обыграли команду Сирии. Единственный гол принёс игрок противника-1

Отметим, соперник в рейтинге FIFA находится на 90-м месте. Беларусь в этом списке 97-я. Белорусская сборная по ходу матча выглядела мобильнее и острее, однако хромала реализация моментов. Команде Георгия Кондратьева так и не удалось забить самостоятельно. В этом им помогли сирийцы. На 81-й минуте матча после подачи белорусами углового в свои ворота мяч срезал Таер Крума. Таким образом наша команда одержала победу с минимальным счетом 1:0.

# Футбол # Георгий Кондратьев # Таер Крума # Фотофакт

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