Белорусы помогают набирать очки в НХЛ. Протас сыграл в звене с Овечкиным, а Шарангович забросил во втором матче подряд

В сильнейшей заокеанской лиге Алексей Протас неплохо заявил о себе. В матче за «Вашингтон» он сыграл в первом звене вместе с легендарным Александром Овечкиным и не менее мастеровитым Евгением Кузнецовым. Белорус оставался на площадке почти 18 минут, результативных баллов не набрал, однако начал голевую атаку своей команды при четвертой шайбе.

Еще один наш соотечественник Егор Шарангович вновь забросил за «Нью-Джерси». Белорусский форвард отличился голом во втором матче кряду. Шарангович оказался в нужное время в нужном месте и исполнил изящный кистевой бросок, переведя игру в овертайм. Увы, но это не помогло. «Дьяволы» уступили «Миннесоте» в серии буллитов. Наш нападающий действовал в третьем звене, провел на льду 16 минут и 17 секунд, исполнил три броска. Показатель полезности составил 0.