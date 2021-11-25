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Белорусы помогают набирать очки в НХЛ. Протас сыграл в звене с Овечкиным, а Шарангович забросил во втором матче подряд

25 ноября 2021 15:34
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Новости Беларуси. Белорусские форварды успешно помогают своим командам набрать очки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы помогают набирать очки в НХЛ. Протас сыграл в звене с Овечкиным, а Шарангович забросил во втором матче подряд-1

В сильнейшей заокеанской лиге Алексей Протас неплохо заявил о себе. В матче за «Вашингтон» он сыграл в первом звене вместе с легендарным Александром Овечкиным и не менее мастеровитым Евгением Кузнецовым. Белорус оставался на площадке почти 18 минут, результативных баллов не набрал, однако начал голевую атаку своей команды при четвертой шайбе.

Белорусы помогают набирать очки в НХЛ. Протас сыграл в звене с Овечкиным, а Шарангович забросил во втором матче подряд-4

Еще один наш соотечественник Егор Шарангович вновь забросил за «Нью-Джерси». Белорусский форвард отличился голом во втором матче кряду. Шарангович оказался в нужное время в нужном месте и исполнил изящный кистевой бросок, переведя игру в овертайм. Увы, но это не помогло. «Дьяволы» уступили «Миннесоте» в серии буллитов. Наш нападающий действовал в третьем звене, провел на льду 16 минут и 17 секунд, исполнил три броска. Показатель полезности составил 0.

# Хоккей # Алексей Протас # Егор Шарангович # Евгений Кузнецов # Александр Овечкин # Фотофакт

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