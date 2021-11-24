«Звёздочки у нас будут». В Минске проходит турнир по плаванию на призы Александра Гукова

Новости Беларуси. Более 300 спортсменов со всей страны, 17 команд, собрались в столичном бассейне «Волна» на новом турнире по плаванию на призы заслуженного мастера спорта Александра Гукова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В конце 1990-х Александр был ведущим пловцом национальной команды. В его послужном списке значатся чемпион мира и трехкратный победитель континента. На данном старте представлены спортсмены 8 возрастных категорий, самые юные 2011 года рождения. Участники определяют сильнейших в многоборье, куда входят три дистанции – 50 и 100 метров любым стилем и стометровка комплексом. Также награды получает и тройка призеров в личном первенстве. Отметим, турнир проводится впервые, основная задача – соревновательная практика, а также просмотр талантливой молодежи во всех возрастных цензах по всей Беларуси.

Игорь Качармин, старший тренер по плаванию команды Минской области:

Они участвуют, борются уже за какие-то награды. Приехали практически самые лучшие со всей республики юные спортсмены. Конкуренция очень большая. И особенно среди младшего возраста, спортсменов 2008-2011 года рождения. Звездочки у нас будут.

Александр Гуков, чемпион мира и Европы по плаванию:

Хотелось бы, чтобы турнир приносил свои результаты. Чем больше участников, тем лучше результаты они показывают. Мотивация детей повышается. Я абсолютно убежден, что это будущее нашего плавания белорусского и, я надеюсь, мирового.