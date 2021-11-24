Ростислав Вергун о квалификации ЧМ-2023: «Хотелось бы, чтобы мы не затерялись в когорте сильнейших баскетбольных стран»

Новости Беларуси. Мужская национальная сборная Беларуси по баскетболу провела открытую тренировку перед матчем против команды Турции, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Встреча состоится 25 ноября в рамках европейской квалификации чемпионата мира 2023 года.

В расположение сборной вызвали 18 исполнителей. В этом списке есть как опытные, так и молодые спортсмены, которые смогут усилить нашу команду в будущем. Руководит тренировочным процессом Ростислав Вергун. Ассистируют ему Андрей Кривоносов и Алексей Суховецкий.

После матча с турецкими соперниками наших парней ждет выездная игра против Греции, которая пройдет 28 ноября. Оба оппонента играют на очень высоком уровне, но и Беларусь смогла стать одной из 32 лучших европейских дружин. Так что болельщики могут рассчитывать на красивый и зрелищный баскетбол.

Ростислав Вергун, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу:

Для мужского белорусского баскетбола это хорошая высота, хороший шанс что-то доказать, проявить себя. Попали в основную квалификацию чемпионата мира, и для всех ребят, мне кажется, это такой большой шанс и вызов. И очень хотелось бы, чтобы мы не затерялись в когорте сильнейших баскетбольных стран Европы. Мы с нетерпением ждем и готовимся. Настроение боевое, хотим сохранить нашу игру, которую мы показывали в августе в предквалификации. Командный дух, командная химия – то, что должно нам помочь.