Опубликован рейтинг по призовым теннисисток в 2021 году. Сколько заработали белоруски?

Новости Беларуси. В числе лучших. WTA опубликовала рейтинг по количеству призовых в 2021 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В числе лучших. WTA опубликовала рейтинг по количеству призовых в 2021 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белоруска Арина Соболенко заняла третье место. Вторая ракетка мира сумела заработать за сезон почти 3 миллиона долларов. Возглавила же топ первая ракетка мира австралийка Эшли Барти – на ее счету почти 4 миллиона долларов.
Вторая позиция у представительницы Чехии Барборы Крейчиковой. Виктория Азаренко расположилась на 19-й строчке. Ее сумма – 1,4 миллиона. Еще у одной белоруски Александры Саснович 51-я позиция. На ее счету 567 тысяч долларов.