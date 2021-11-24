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Опубликован рейтинг по призовым теннисисток в 2021 году. Сколько заработали белоруски?

24 ноября 2021 19:12
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Новости Беларуси. В числе лучших. WTA опубликовала рейтинг по количеству призовых в 2021 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Опубликован рейтинг по призовым теннисисток в 2021 году. Сколько заработали белоруски?-1

Белоруска Арина Соболенко заняла третье место. Вторая ракетка мира сумела заработать за сезон почти 3 миллиона долларов. Возглавила же топ первая ракетка мира австралийка Эшли Барти – на ее счету почти 4 миллиона долларов.  

Опубликован рейтинг по призовым теннисисток в 2021 году. Сколько заработали белоруски?-4

Вторая позиция у представительницы Чехии Барборы Крейчиковой. Виктория Азаренко расположилась на 19-й строчке. Ее сумма – 1,4 миллиона. Еще у одной белоруски Александры Саснович 51-я позиция. На ее счету 567 тысяч долларов.  

# Теннис # Арина Соболенко # Эшли Барти # Барбора Крейчикова # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Фотофакт

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