Опубликован рейтинг по призовым теннисисток в 2021 году. Сколько заработали белоруски?

Новости Беларуси. В числе лучших. WTA опубликовала рейтинг по количеству призовых в 2021 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Арина Соболенко заняла третье место. Вторая ракетка мира сумела заработать за сезон почти 3 миллиона долларов. Возглавила же топ первая ракетка мира австралийка Эшли Барти – на ее счету почти 4 миллиона долларов.