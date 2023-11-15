Белорусы отметились в заокеанских хоккейных лигах

Егор Шарангович и Алексей Протас провели очередные поединки в НХЛ в составе своих команд. «Калгари» в гостях выиграл у «Монреаля» – 2:1. Шарангович не отметился результативными действиями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Егор Шарангович и Алексей Протас провели очередные поединки в НХЛ в составе своих команд. «Калгари» в гостях выиграл у «Монреаля» – 2:1. Шарангович не отметился результативными действиями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Егор провел на льду 10,5 минуты, исполнил два броска, один заблокировал и завершил поединок с показателем полезности «-1». Команда Алексея Протаса «Вашингтон» с сухим счетом 3:0 одержала победу над «Вегасом». Айс тайм белорусского форварда составил 9 минут 40 секунд, он совершил 3 броска, один заблокировал и завершил встречу с показателем полезности «0».
Еще один наш соотечественник Егор Сидоров оформил хет-трик в Западной хоккейной лиге и был признан третьей звездой матча. Несмотря на результативные действия Егора, его команда «Саскатун» проиграла «Мус Джо Уорриорс» со счетом 6:9. Белорусский нападающий совершил 10 бросков и закончил поединок с показателем полезности «-2».