Белорусы отметились в заокеанских хоккейных лигах

Егор Шарангович и Алексей Протас провели очередные поединки в НХЛ в составе своих команд. «Калгари» в гостях выиграл у «Монреаля» – 2:1. Шарангович не отметился результативными действиями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор провел на льду 10,5 минуты, исполнил два броска, один заблокировал и завершил поединок с показателем полезности «-1». Команда Алексея Протаса «Вашингтон» с сухим счетом 3:0 одержала победу над «Вегасом». Айс тайм белорусского форварда составил 9 минут 40 секунд, он совершил 3 броска, один заблокировал и завершил встречу с показателем полезности «0».