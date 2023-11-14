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Минское «Динамо» проиграло магнитогорскому «Металлургу» в матче КХЛ

14 ноября 2023 20:28
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Минское «Динамо» принимало магнитогорский «Металлург» в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры» явно хотели взять реванш за недавнее выездное поражение.

Минское «Динамо» проиграло магнитогорскому «Металлургу» в матче КХЛ-1

Но сделать это было крайне сложно. Ведь «магнитка» – один из лидеров Востока. Россияне забивать умеют на любой вкус, что и продемонстрировали в середине стартовой трети. Увы, в юбилейном, сотом, матче в лиге Алексей Колосов не сумел отстоять на ноль. Однако запомнился несколькими эффектными сейвами, в очередной раз в сезоне оставив «Динамо» в игре. Более того, в дебюте второго отрезка Вадим Мороз выровнял ситуацию на льду. Но радоваться долго соперник не позволил, вновь выйдя вперед. Примечательно, что и первая, и вторая шайбы были заброшены в тот момент, когда «Динамо» действовало в меньшинстве. А вот в третий раз «Металлург» нас огорчил уже в равных составах.

Итоговый результат:

Минское «Динамо» проиграло магнитогорскому «Металлургу» в матче КХЛ-4

Длительная домашняя серия завершится в четверг, 16 ноября, сражением с подмосковным «Витязем».

# Хоккей # Фотофакт

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