Минское «Динамо» проиграло магнитогорскому «Металлургу» в матче КХЛ

Но сделать это было крайне сложно. Ведь «магнитка» – один из лидеров Востока. Россияне забивать умеют на любой вкус, что и продемонстрировали в середине стартовой трети. Увы, в юбилейном, сотом, матче в лиге Алексей Колосов не сумел отстоять на ноль. Однако запомнился несколькими эффектными сейвами, в очередной раз в сезоне оставив «Динамо» в игре. Более того, в дебюте второго отрезка Вадим Мороз выровнял ситуацию на льду. Но радоваться долго соперник не позволил, вновь выйдя вперед. Примечательно, что и первая, и вторая шайбы были заброшены в тот момент, когда «Динамо» действовало в меньшинстве. А вот в третий раз «Металлург» нас огорчил уже в равных составах.

Итоговый результат: