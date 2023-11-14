«Динамо-Шинник» проиграл «Алмазу» в домашнем матче МХЛ

Не зря ведь он представляет более сильный, золотой дивизион. Гости сходу дали понять, кто фаворит, отправив в наши ворота две шайбы. Белорусы приуныли, но перестроились и начали искать победные ключи. До перерыва удалось отквитать один гол, а сразу после его и второй. Инициатива, безусловно, перешла к «Шиннику». Но воплотить ее в результативные действия не получилось. А дальше сказался более высокий класс гостей. Имея сравнительно равную статистику, «Алмаз» превзошел «Динамо» в главном компоненте, реализации, и победил – 5:2.